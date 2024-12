Depois de ter um recurso negado nesta sexta-feira (6), o Flamengo conseguiu neste sábado que o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deferisse seu pedido para que o atacante Bruno Henrique possa estar em campo neste domingo, no Maracanã, na partida contra o Vitória, às 16h (de Brasília), pela última rodada do Brasileirão 2025. O atacante havia sido punido com dois jogos de suspensão por conta do lance que gerou expulsão no empate sem gols com o Corinthians. Assim, ele cumpriria o segundo jogo de punição contra o Vitória. Com a nova decisão do STJD, a pena para o segundo jogo foi convertida em multa de R$ 25 mil, e Bruno Henrique poderá estar na partida que marcará a despedida de Gabigol do Flamengo.

Algo parecido aconteceu com Marcos Braz. O vice-presidente de futebol havia sido punido por 15 dias por ataques ao árbitro Wilton Pereira Sampaio. No entanto, o dirigente foi liberado pelo STJD, que trocou a suspensão por multa de R$ 20 mil.

No jogo de volta da semifinal contra o Corinthians, o camisa 27 foi expulso ainda no primeiro tempo por acertar a sola da chuteira na cabeça de Matheuzinho. Por "jogada violenta", Bruno Henrique foi denunciado pela Procuradoria do STJD no artigo 254.

Bruno Henrique estará à disposição no joog deste domingo. Foto: Gilson Lobo/AGIF

Flamengo e Corinthians multados

Além de Bruno Henrique, Flamengo e Corinthians também foram punidos por atitudes no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro recebeu multa de R$ 1 mil por atraso, enquanto o Timão terá de pagar R$ 4 mil pelo arremesso de objetos no campo.

