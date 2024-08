Sorteio da Copa do Brasil: duelo com o Bahia completa sequência dura do Flamengo no calendário

Bruno Henrique deve seguir como titular nos próximos jogos do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 16:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Agora está definido. O Flamengo já sabe os compromissos que terá pela Copa do Brasil em meio ao calendário atribulado. São os compromissos em sequência, em meio a pouco descanso, os vilões do clube, causadores dos problemas atuais, de acordo com a comissão técnica. O Rubro-Negro vai enfrentar o Bahia nas quartas de final do torneio de formato mata-mata.

Veja abaixo os próximos jogos do Flamengo:

Os Jogos:

22/08: Bolívar x Flamengo (Libertadores)

25/08: Flamengo x Bragantino (Brasileirão)

28 ou 29/08: Bahia x Flamengo (Copa do Brasil)

01/09: Corinthians x Flamengo (Brasileirão)

11 ou 12/09: Flamengo x Bahia (Copa do Brasil)

14/09: Flamengo x Vasco (Brasileirão)

21/09: Grêmio x Flamengo (Brasileirão)

O Flamengo está vivo na disputa da Copa do Brasil, do Brasileirão e da Copa Libertadores. O calendário do próximo mês pode apertar ainda mais, para oito jogos, caso a equipe avance para as quartas de final do torneio continental. Com vantagem de 2 a 0, o time rubro-negro jogará a segunda partida contra o Bolívar, fora de casa, na próxima quinta-feira (22).