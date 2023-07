Os lances que marcaram a partida



✔ REENCONTROS: Allan e Sampaoli, atualmente no Flamengo, tiveram que encarar o "carinho" da torcida do Atlético-MG. O volante ouviu vaias a cada toque na bola.



❌ ASSIM NÃO PODE! Antes e durante a partida, a torcida do Galo entoou um canto homofóbico contra torcedores do Flamengo. Será que teremos punição?



1️⃣4️⃣ ESTRELA URUGUAIA! Após iniciar a partida no banco, Arrascaeta entrou em campo e foi decisivo: marcou golaço para empatar a partida e deu bela assistência para Wesley virar.



1️⃣0️⃣ LEI DO EX-RIVAIS! Ex-Vasco, Paulinho marcou contra o Flamengo. Ex-Cruzeiro, Arrascaeta brilhou contra o Atlético-MG.



⚽ ACABOU O TABU! A última vitória do Flamengo sobre o Galo em Belo Horizonte havia sido no Brasileirão de 2018.