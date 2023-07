Agressão e punição no Campeonato Francês



A confusão com Pedro não é a primeira envolvendo Pablo Fernandez nos últimos anos. Durante a passagem pelo Olympique de Marselha, em agosto de 2021, o preparador físico agrediu um torcedor do Nice que havia invadido o gramado.



O jogo pelo Campeonato Francês ficou marcado por uma confusão generalizada que envolveu torcedores, jogadores e membros das comissões técnicas - clique aqui para relembrar.



Após a confusão, a Liga Francesa de Futebol (LFP), que organiza o campeonato local, suspendeu Pablo Fernandez de qualquer atividade profissional até o fim da temporada 2021/22.



