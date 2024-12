Matheus Cunha, do Flamengo, revela o atacante mais forte do futebol brasileiro

Matheus Cunha, goleiro do Flamengo, está no time principal rubro-negro desde o início de 2022. Assim, o jogador enfrentou os melhores jogadores do futebol brasileiro nos últimos anos. Em entrevista ao Lance!, ele revelou o atacante mais difícil que enfrentou na carreira.

— Ah, o Suárez (risos). O Suárez (foi o atacante mais difícil que enfrentei). Meus tios, que gostam muito de futebol, sempre perguntam, e eu falo Suárez. Você não sabe a hora que ele vai chutar, não sabe o que ele vai fazer. É um jogador muito difícil de você conseguir ler. Então, acho que o Suárez — relata o goleiro.

Por Copa do Brasil e Brasileirão, Matheus Cunha enfrentou o Grêmio em seis oportunidades, sendo quatro em 2023, com a presença de Suárez no ataque tricolor. Contudo, o uruguaio não marcou nenhum gol no goleiro rubro-negro.

Matheus Cunha, do Flamengo, em ação contra o Grêmio pelo Brasileirão 2023 (Foto: Pedro H. Tesch/AGIF)

Matheus Cunha no Flamengo

Matheus Cunha entrou em campo em 12 partidas nesta temporada, sendo três pelo Campeonato Carioca, três pelo Brasileirão e seis pela Copa do Brasil. Sofreu apenas cinco gols no período, e em nove destes jogos não foi vazado. Ao todo, ele tem 50 partidas pela equipe profissional do Flamengo.

