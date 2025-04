O Flamengo acertou a renovação de contrato do meia Gerson. O vínculo entre as partes, que anteriormente ia até 2027, foi ampliado até dezembro de 2030. Em entrevista à "FlamengoTV", o capitão rubro-negro agradeceu o reconhecimento da diretoria.

- Feliz. Realizando mais uma vez um sonho na minha vida. É o time do meu coração. Até 2030. Espero que a minha passagem continue sendo vitoriosa. Feliz e mais motivado ainda. Quero sempre buscar mais - disse Gerson.

Flamengo renova com Gerson (Foto: Divulgação/Flamengo)

- A direção do clube reconheceu a valorização, eles não tinham necessidade nenhuma disso. Mas estou contente por eles verem o que eu faço dentro de campo. Feliz e agradeço a todos. A renovação não me faz relaxar, me dá combustível para fazer o meu melhor - ampliou.

José Boto reforça importância da valorização de Gerson

José Boto, diretor de futebol do Flamengo, sehuiu a mesma linha de reciocínio de Gerson, e externou a importância da valorização salarial do jogador.

- Não havia uma necessidade de renovar o contrato porque ele tinha o contrato por mais um ano e meio. Mas havia a necessidade de valorizar alguém que é importante dentro e fora do campo. Foi isso que aconteceu. Chegamos a um acordo. E estamos todos contentes - revelou o dirigente português.

