O Flamengo recebe o Central Córdoba, da Argentina, na noite desta quarta-feira (9), no Maracanã, pela segunda rodada da Libertadores. Em busca dos três pontos para seguir na liderança do Grupo C, o time rubro-negro conta com um retrospecto em casa amplamente positivo.

Desde 2019, o Flamengo disputou 31 jogos no Maracanã pela Libertadores. Neste período, foram 26 vitórias, três empates e apenas duas derrotas, com aproveitamento de 87%. O número de gols marcados também chama a atenção: 84.

Flamengo tem ótimo retrospecto no Maracanã pela Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Apesar deste cenário, o último compromisso rubro-negro no Maracanã pela Libertadores contou com um revés. Em setembro do ano passado, o Flamengo, treinado por Tite, na época, perdeu para o Peñarol por 1 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final (equipe carioca foi eliminada nesta etapa).

Antes dessa derrota, o Flamengo manteve uma sequência de 17 vitórias seguidas (49 gols marcados).

Coincidentemente, a outra derrota neste poríodo também foi contra o time uruguaio, pela fase de grupos de 2019 (ano do bicampeonato rubro-negro).

Confira os jogos do Flamengo no Maracanã nesse período

Flamengo 0 x 1 Peñarol - Libertadores 2024 (quartas) Flamengo 2 x 0 Bolívar - Libertadores 2024 (oitavas) Flamengo 3 x 0 Millonarios - Libertadores 2024 (fase de grupos) Flamengo 4 x 0 Bolívar - Libertadores 2024 (fase de grupos) Flamengo 2 x 0 Palestino - Libertadores 2024 (fase de grupos) Flamengo 1 x 0 Olímpia - Libertadores 2023 (oitavas) Flamengo 4 x 0 Aucas - Libertadores 2023 (fase de grupos) Flamengo 2 x 1 Racing - Libertadores 2023 (fase de grupos) Flamengo 2 x 0 Ñublense - Libertadores 2023 (fase de grupos) Flamengo 2 x 1 Velez Sarsfield - Libertadores 2022 (semifinal) Flamengo 1 x 0 Corinthians - Libertadores 2022 (quartas) Flamengo 7 x 1 Tolima - Libertadores 2022 (oitavas) Flamengo 2 x 1 Sporting Cristal 2022 (fase de grupos) Flamengo 3 x 0 Univerdad Católica - Libertadores 2022 (fase de grupos) Flamengo 3 x 1 Talleres - Libertadoes 2022 (fase de grupos) Flamengo 2 x 0 Barcelona - Libertadores 2021 (semifinal) Flamengo 5 x 1 Olímpia - Libertadores 2021 (quartas) Flamengo 4 x 1 Defensa y Justicia - Libertadores 2021 (oitavas) Flamengo 0 x 0 Vélez Sarsfield - Libertadores 2021 (fase de grupos) Flamengo 2 x 2 LDU - Libertadores 2021 (fase de grupos) Flamengo 4 x 1 Unión La Calera - Libertadores 2021 (fase de grupos) Flamengo 1 (3) x (5) 1 Racing - Libertadores 2020 (oitavas) Flamengo 3 x 1 Junior Barranquilla - Libertadores 2020 (fase de grupos) Flamengo 4 x 0 Independiente Del Valle - Libertadores 2020 (fase de grupos) Flamengo 3 x 0 Barcelona - Libertadores 2020 (fase de grupos) Flamengo 5 x 0 Grêmio - Libertadores 2019 (semifinal) Flamengo 2 x 0 Internacional - Libertadores 2019 (quartas) Flamengo 2 (4) x (2) 0 Emelec - Libertadores 2019 (oitavas) Flamengo 6 x 1 San José - Libertadores 2019 (fase de grupos) Flamengo 0 x 1 Peñarol - Libertadores 2019 (fase de grupos)

