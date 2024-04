Sem Gabigol, Carlinhos pode se tornar solução para o Flamengo

Carlinhos é a revelação do Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/04/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo fechou a contratação do atacante Carlinhos, as vésperas da final do Campeonato Carioca. O jogador custou 600 mil euros (R$ 3,3 milhões) aos cofres rubro-negros, e é visto como uma boa alternativa para suprir a ausência de Gabigol - suspenso até abril de 2025.

Cria do terrão, Carlinhos chegou a treinar com Tite no Corinthians, mas só subiu aos profissionais em 2017. Tendo feito apenas 1 jogo nos profissionais do Timão, o mesmo rodou por diversos clubes até se destacar no Nova Iguaçu em 2024.

Vice artilheiro do Cariocão, com 8 gols em 13 jogos, Carlinhos chamou atenção do rubro-negro por conta da sua velocidade, capacidade atlética e faro de gol. Ao que tudo indica, a nova contratação chega a Gávea como um substituto ideal para o Pedro, muito em função de ter características parecidas com as do camisa 9 do Flamengo.

Carlinhos é o principal jogador do Nova Iguaçu (Foto: Maga Jr/Agencia F8/Gazeta Press)

Muito bem quisto por Dorival Júnior, Pedro pode ser um desfalque para o Flamengo durante a Copa América, que acontecerá entre os dias 20 de junho e 14 de julho. Com isso, Carlinhos deve somar minutos durante a temporada.

Vale lembrar que a defesa do Gabigol, entrou nesta terça-feira (2) com pedido de efeito suspensivo da punição de dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping.

A requisição dos advogados do jogador foi feita diretamente na Corte Arbitral do Esporte (CAS). Ainda não há data para a avaliação do caso, mas, segundo apurou a ESPN, a expectativa é por um retorno ainda em abril desse ano.

Gabigol assistiu o primeiro jogo da final do Carioca, no Marcanã (Foto: <em>Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press</em>)

