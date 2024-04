Ídolo do Flamengo, Léo Moura pode ser despejado de mansão no Rio de Janeiro

Léo Mouro jogou pelo Flamengo por 10 anos (Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 14:56 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-lateral Léo Moura, ídolo do Flamengo, pode ser despejado da mansão onde mora, num condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Segundo o jornal O Globo, a empresa Leman Medicamentos e Cia. entrou com recurso na Justiça do Rio de Janeiro, na última segunda-feira (1º), com um pedido de liminar solicitando que o ex-jogador deixasse o imóvel.

O ex-jogador, que também teve passagem pelo Grêmio, e sua mulher, a psicóloga Camila Moura, são inquilinos da mansão, que acabou sendo leiloada por conta de dívidas do proprietário, em setembro de 2023.

Sendo assim, Léo tem se negado a sair do imóvel, já que ele teria sido pego de surpresa quando recebeu, em março, a notícia de que a mansão teria sido leiloado.

Agora, o ex-jogador e sua esposa tentam uma liminar na Justiça alegando ter direito sobre o imóvel. Até momento, a Justiça analisa os dois casos e ainda não tomou uma decisão sobre o assunto.