Problema recorrente nos últimos dois anos, o vazamento das escalações do Flamengo está na mira do novo diretor técnico do clube, José Boto. O dirigente português, que concedeu sua primeira entrevista coletiva no Ninho do Urubu nessa segunda-feira (30), irá limitar o acesso de pessoas ao CT do clube e aos hotéis onde o time ficará hospedado. A intenção é blindar o elenco.

continua após a publicidade

➡️Mercado da Bola: Acompanhe o vai e vem entre os clubes do futebol brasileiro em 2025

— Acabaram as visitas aqui no CT de quem não tem nada a ver com o trabalho diário. Não me interessa quem é, não entra aqui. Eu sei que as pessoas gostam, gostam de ver, mas isso vai acabar — garantiu José Boto.

— Também vai acabar ir no mesmo avião, estar no mesmo hotel, para as pessoas que nada têm a ver com o futebol. Essas foram as primeiras medidas que eu tomei. As outras tenho que analisar; agora, essas, já foram tomadas.

continua após a publicidade

Ao limitar o acesso de pessoas que não têm ligação direta com o futebol do Flamengo, o diretor técnico quer, entre outras coisas, impedir que a escalação do time seja divulgada com antecedência. Em 2023, o então técnico Vitor Pereira lamentou inúmeras vezes que o time titular fosse de conhecimento público mesmo que todos os treinos acontecessem com portões fechados. Em 2024, Tite precisou encarar o mesmo problema, inclusive quando optou por time misto.

— Aqui só entra quem tem a ver com o futebol. Depois, se começar a vazar coisas com as pessoas que estão aqui, o futebol, aí vamos avaliar.

José Boto vai exigir profissionalismo total no Flamengo

Ao longo da coletiva, o diretor técnico do Flamengo repetiu inúmeras vezes a palavra “profissionalismo”. Ele chegou a dizer que o clube precisa ser mais importante que a família.

continua após a publicidade

— O Flamengo tem que ser a coisa mais importante de toda a gente que trabalha aqui no Flamengo. Mais importante que a família, mais importante que tudo — afirmou José Boto.

— Isto é profissionalismo. Nós temos que dar o máximo. Porque existem 50 milhões de pessoas lá fora que fazem muitos sacrifícios para acompanhar o Flamengo, e para nós tem que ser um privilégio (estar aqui) — sustentou José Boto.