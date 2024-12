Novo Diretor Técnico do Flamengo, José Boto garantiu nesta segunda-feira (30) que comunicou diretamente aos agentes de David Luiz que o zagueiro não seguiria no clube em 2025. A declaração de Boto foi em resposta a uma crítica do defensor, que no sábado (28) afirmou que soube que não teria o contrato renovado pelas redes sociais, sem nenhum contato formal com dirigentes rubro-negros.

— O David é alguém que passou no Benfica na altura em que eu lá estava, que sempre colheu o agrado da torcida, das pessoas que trabalhavam com ele. Tenho um respeito enorme pela carreira dele, mas o que se passou foi algo profissional — declarou Boto, durante sua primeira entrevista coletiva, concedida no CT do Flamengo, o Ninho do Urubu.

— Eu, quando quero contratar um jogador, não falo direto com o jogador. Até porque os agentes geralmente ficam, como é que vocês dizem? “P…”, ficam p… quando nós fazemos isso — considerou o diretor técnico.

José Boto: fim de ciclo de David Luiz foi definido com Filipe Luís

Segundo José Boto, a definição de que David Luiz não teria o contrato renovado aconteceu na semana passada, durante encontro que o dirigente teve com o técnico Filipe Luís em Portugal. Na versão do diretor, os agentes do zagueiro ficaram sabendo no mesmo dia que ele não permaneceria no Flamengo.

— O que se passou com o David foi que (os agentes) me pediram que assim que eu tivesse uma definição sobre aquilo que ia acontecer ao David, que lhes comunicasse. Assim que eu me reuni com o Filipe Luís, foi comunicado pela manhã muito cedo, aqui no Brasil, às pessoas competentes. Foi isso que se passou. Desejo a maior sorte do mundo ao David.

José Boto também desejou sorte ao zagueiro, a quem elogiou bastante:

— É um excelente atleta e sei que é um excelente ser humano. Inclusive, eu recebi aqui uma mensagem do agente dele, desejando-me sorte por parte do David. E é um assunto encerrado — sentenciou José Boto.