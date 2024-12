José Boto: ‘O Flamengo tem que ser mais importante que a família’

Em sua primeira entrevista coletiva como Diretor Técnico do Flamengo, José Boto admitiu que a prioridade do clube é a contratação de um atacante, mas o português deixou claro que não tem pressa para anunciar novos nomes. Na avaliação do dirigente, o elenco rubro-negro é bom, e é preciso “minimizar erros”.

— Temos bem claro que o elenco tem uma qualidade enorme, mas sabemos que temos de fazer alguns ajustes. E esses ajustes vão ser feitos com tempo. No tempo que nós queremos, e não para agradar à torcida ou a vocês da imprensa — declarou José Boto, em entrevista coletiva concedida no CT do clube, o Ninho do Urubu.

O dirigente também mandou um recado a todos os profissionais que atuam nos diferentes setores do clube, deixando claro que vai exigir que o Flamengo seja prioridade em suas vidas.

— O Flamengo tem que ser a coisa mais importante de toda a gente que trabalha aqui no Flamengo. Mais importante que a família, mais importante que tudo — afirmou José Boto.

— Isto é profissionalismo. Nós temos que dar o máximo. Porque existem 50 milhões de pessoas lá fora que fazem muitos sacrifícios para acompanhar o Flamengo, e para nós tem que ser um privilégio, para toda a gente. E toda a gente começa por mim e acaba na rouparia, na cozinheira. Todos têm que perceber a responsabilidade que tem, e que isto é a coisa mais importante da vida deles.

José Boto: 'Queremos a torcida feliz em dezembro, não em janeiro'

Sobre novas contratações, o diretor declarou que diversos nomes estão sendo analisados, e que o orçamento disponibilizado para isso — que ele não revelou de quanto é — “é o suficiente”. Boto também reiterou que não tem pressa em fazer anúncios.

— Nós queremos a torcida contente em dezembro, feliz em dezembro, e não em janeiro — acrescentou o diretor técnico.