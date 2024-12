Novo diretor técnico do Flamengo, José Boto abriu o jogo sobre o interesse do clube no atacante Lassina Traoré, do Shakhtar Donetsk. Em coletiva, o português comentou sobre sua história com o centroavante e confirmou que o nome do atleta está em pauta.

- O Lassina Traoré é um jogador que eu conheço muito bem, porque quando estava no Shakhtar, o compramos do Ajax. Na altura, com 18 anos, ainda pagamos 10 milhões de euros. É um jogador que nós pensamos, mas que está em análise, como muitos outros estão, porque a posição do atacante, e voltando à questão dela há pouco, que eu não respondi diretamente, é realmente a mais prioritária. Mas nós não queremos falhar. E como não queremos falhar, queremos exatamente encontrar o perfil que interessa ao nosso treinador e ao Flamengo, como é o outro.

Apesar do nome de Traoré estar em pauta, Boto afirmou que outros jogadores serão analisados pelo clube. O dirigente do Flamengo não deu pistas sobre o perfil de atleta que é buscado, mas não está preocupado em contratar grandes nomes para agradar o público.

- Esse perfil pode ser um nome mais sonoro, mas pode ser também um nome menos sonoro, porque normalmente os nomes sonoros são para agradar a torcida. Nós queremos alguém que tenha rendimento. É isso que nós vamos procurar, estamos a procurar. Vocês têm dado uma ajuda grande como scouts, abraçando uma série de nomes para nós irmos analisando. E estamos nesse processo de análise.

Por conta da saída de Gabigol, o Flamengo conta apenas com Pedro e Carlinhos como centroavantes, mas o artilheiro do Rubro-Negro se recupera de lesão e deve perder grande parte do primeiro semestre. Com isso, o clube trata a chegada de um camisa nove como prioridade para 2025.