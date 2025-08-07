Por onde anda Alcindo, ex-atacante do Flamengo?

Alcindo Sartori é daqueles nomes que, apesar de uma carreira discreta no futebol brasileiro, se tornaram lendários em um contexto internacional. Nascido em Medianeira, no interior do Paraná, no dia 21 de outubro de 1967, ele se destacou principalmente por sua passagem no futebol japonês nos anos 90, ao lado do ídolo Zico, no Kashima Antlers. Com velocidade, presença de área e oportunismo, o atacante marcou época em uma fase inicial do futebol profissional no Japão. O Lance! te conta por onde anda Alcindo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Atualmente, Alcindo vive uma realidade bem diferente. Longe da fama e das arquibancadas, ele mora em São Miguel do Iguaçu, também no Paraná, onde atua como fazendeiro e técnico de futebol em Cascavel. Em sua propriedade de 330 hectares, ele cultiva milho, soja e trigo, lidando com os desafios da lavoura e das mudanças climáticas. Com espírito empreendedor, é também sócio de uma área em Goiás, arrendada por dez anos, e tem orgulho de ter investido o que ganhou no futebol em terras produtivas, seguindo o conselho de seu pai.

Início promissor e promessas no Flamengo

Alcindo começou sua trajetória no Flamengo, onde surgiu como promessa no fim dos anos 1980. Dono de boa velocidade e habilidade no ataque, foi apontado por alguns como possível sucessor de Renato Gaúcho, mas não conseguiu se firmar como titular no time rubro-negro. Em 1990, foi envolvido em uma troca com o São Paulo, que envolveu nomes como Leonardo, Adílson, Nelsinho e Bobô. Porém, sua passagem pelo Tricolor paulista também foi discreta.

continua após a publicidade

No ano seguinte, em 1991, transferiu-se para o Grêmio, onde permaneceu por duas temporadas e passou a ganhar maior visibilidade no cenário nacional. Foi nesse momento que Zico o convidou para integrar o projeto de popularização do futebol no Japão, dando início ao capítulo mais marcante de sua carreira.

Alcindo, Zico e a idolatria no Japão

No Kashima Antlers, Alcindo encontrou o cenário perfeito para brilhar. Com Zico como referência técnica e inspiração, o brasileiro se tornou ídolo da torcida japonesa. Entre 1993 e 1996, marcou 56 gols em 82 jogos oficiais pelo clube, números que o colocaram entre os maiores nomes da história da equipe naquele período. Também teve passagem pelo Verdy Kawasaki, outro tradicional clube japonês da época.

continua após a publicidade

O sucesso no Japão lhe abriu portas para voltar ao Brasil em 1996, quando foi contratado pelo Corinthians. Sua passagem pelo Parque São Jorge foi breve, mas ainda assim resultou na conquista do Torneio Ramón de Carranza, competição disputada na Espanha. Alcindo marcou gol na semifinal contra o Cádiz e teve participação relevante no título.

Fluminense, CFZ e o fim da carreira

Após a curta experiência no Corinthians, Alcindo defendeu o Fluminense e encerrou a carreira no CFZ, time fundado por Zico. No total, conquistou 14 títulos em sua trajetória, entre eles o Campeonato Carioca com o Flamengo, o Torneio Ramón de Carranza com o Corinthians e o título de ídolo eterno no futebol japonês.

Também ficou marcado por um feito histórico: foi o autor do primeiro gol da história da Copa do Brasil, em 1989, na vitória por 2 a 0 do Flamengo sobre o Paysandu. A CBF chegou a homenageá-lo por esse marco simbólico no futebol nacional.

Por onde anda Alcindo?

Hoje com mais de 55 anos, Alcindo vive uma vida produtiva no campo (@alcindosartori). Em São Miguel do Iguaçu, a cerca de 500 quilômetros de Curitiba, ele administra a fazenda da família, dividida com o pai, que tem 87 anos. Além de cultivar grãos, como milho e soja, Alcindo também opera máquinas agrícolas e lida com fornecedores e empresas de silagem da região.

Mesmo com as dificuldades causadas pela seca e pelas variações climáticas, o ex-atacante mantém o entusiasmo pelo campo e a ligação com o futebol, atuando como técnico em projetos esportivos locais. Ele também mantém contato com antigos companheiros de clube, como Zico e Júnior, e segue atento ao desempenho de Flamengo e Grêmio, os dois clubes que carrega no coração.

Clubes que Alcindo defendeu