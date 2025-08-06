Wallace Yan, do Flamengo, foi um dos responsáveis pela eliminação do time carioca na Copa do Brasil nesta quarta-feira (6). Afinal, ele desperdiçou a última cobrança de pênalti do Rubro-Negro na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Anteriormente, Samuel Lino também errou o chute. Após a partida, o Garoto do Ninho pediu desculpas para a torcida.

- A vida me ensinou a dar a volta por cima, ver que após a tempestade o sol brilha, que a dor não dura para sempre. É só acreditar. Peço desculpa a Nação e farei de tudo para dar a alegria que vocês merecem - publicou Wallace Yan.

Companheiros de Flamengo defendem Wallace Yan

Na coletiva de imprensa, o técnico Filipe Luís foi questionado sobre a cobrança de pênalti de Wallace Yan. O treinador defendeu o jovem, e destacou que o jogador sairá mais forte dessa situação.

- As críticas fazem parte do crescimento dos jovens e do crescimento do atleta. Quanto melhor ele lidar com as críticas, maior jogador ele será. Todos os jogadores que estão no meu elenco foram criticados em algum momento da carreira. É normal e faz parte do processo de crescimento. Não tenho nenhuma dúvida que ele vai estar mais forte - disse Filipe Luís.

Wallace Yan durante a partida contra o Atlético-MG (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Jogadores do Flamengo também defenderam o atacante

Jorginho

"Eu já errei pênalti, quem nunca errou? Todo mundo que joga futebol e bate já errou. Eles (Lino e Wallace Yan) tem a confiança de todo mundo."

Wallace Yan

"Bom, na verdade, viemos com o resultado do primeiro jogo. Fizemos um bom jogo (hoje), faltou um pouquinho de sorte para fazermos o 2 a 0. Depois, nos pênaltis, é sorte e trabalho. O Wallace fez uma grande partida, teve a possibilidade de bater o pênalti e errou. Mas o desafio continua".

