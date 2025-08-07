Rivais ironizam Samuel Lino após pênalti em eliminação do Flamengo: ‘Herói’

O Atlético-MG eliminou o Flamengo nos pênaltis, mesmo após perder por 1 a 0 no tempo normal. Com isso, o Galo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Recém-chegado, Samuel Lino foi alvo de torcedores rivais na web. O atacante desperdiçou sua cobrança na disputa de penalidades.

continua após a publicidade

Samu Lino estreou contra o Atlético-MG na semana passada, no Maracanã. O jogador teve boa atuação e caiu nas graças da torcida rubro-negra. Na partida desta quarta-feira (6), porém, foi a vez dos rivais alfinetarem. O reforço flamenguista desperdiçou sua cobrança de pênalti e foi ironizado na web.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O que vem por aí

O Flamengo joga contra o Mirassol neste sábado (9), pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Já o Atlético entra em campo no domingo (10), contra o Vasco, também pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Samuel Lino em ação em Atlético-MG x Flamengo pela Copa do Brasil (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Atlético-MG x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 0 (4) X (3) 1 FLAMENGO

OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte;

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Rafael da Silva Alves (RS);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC);

🥅 Gols: Cebolinha (20'/ 1°T)

🟨 Cartões amarelos: Lyanco (CAM), Cuello (CAM) / Pedro (FLA)

🔴 Cartão vermelho: -

➡️ Veja o lance a lance de Atlético-MG x Flamengo

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Alonso e Arana (Dudu); Gabriel Menino (Igor Gomes), Alan Franco, Scarpa; Rony (Biel), Hulk e Cuello (Alexsander).

continua após a publicidade

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Wallace Yan e Evertton Araujo ; Plata (Arrascaeta), Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Saúl).