Rivais ironizam Samuel Lino após pênalti em eliminação do Flamengo: ‘Herói’
Rubro-Negro foi eliminado da Copa do Brasil
O Atlético-MG eliminou o Flamengo nos pênaltis, mesmo após perder por 1 a 0 no tempo normal. Com isso, o Galo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Recém-chegado, Samuel Lino foi alvo de torcedores rivais na web. O atacante desperdiçou sua cobrança na disputa de penalidades.
Samu Lino estreou contra o Atlético-MG na semana passada, no Maracanã. O jogador teve boa atuação e caiu nas graças da torcida rubro-negra. Na partida desta quarta-feira (6), porém, foi a vez dos rivais alfinetarem. O reforço flamenguista desperdiçou sua cobrança de pênalti e foi ironizado na web.
O Flamengo joga contra o Mirassol neste sábado (9), pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Já o Atlético entra em campo no domingo (10), contra o Vasco, também pelo Brasileirão.
Atlético-MG x Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO 0 (4) X (3) 1 FLAMENGO
OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte;
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Rafael da Silva Alves (RS);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC);
🥅 Gols: Cebolinha (20'/ 1°T)
🟨 Cartões amarelos: Lyanco (CAM), Cuello (CAM) / Pedro (FLA)
🔴 Cartão vermelho: -
⚽ ESCALAÇÕES
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Alonso e Arana (Dudu); Gabriel Menino (Igor Gomes), Alan Franco, Scarpa; Rony (Biel), Hulk e Cuello (Alexsander).
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Wallace Yan e Evertton Araujo ; Plata (Arrascaeta), Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Saúl).
