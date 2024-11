Gabigol comemorando gol pelo Flamengo - (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lucas Bayer • Publicada em 09/11/2024 - 08:30 • Rio de Janeiro

Gabigol foi o grande nome do jogo de ida da final da Copa Do Brasil, no Maracanã, quando marcou dois gols na vitória por 3 a 1 contra o {Atlético-MG}. Esse protagonismo em decisões, aliás, é uma marca do camisa 99. Na véspera do segundo jogo contra o time mineiro, Rondinelli, ídolo do Flamengo, enalteceu a história do atacante com as cores rubro-negras.

- O Gabigol tem uma linda história escrita no Flamengo em jogos decisivos. A gente não pode, jamais, esquecer das qualidades dele, que sempre conquistou pelos seus méritos nas grandes decisões. Ele tem uma marca, uma história positiva dentro do clube, isso é incontestável - iniciou Rondinelli ao Lance!.

- Ele tem uma história de artilheiro, como sempre teve o nosso amigo Nunes, o 'Artilheiro das Decisões'. Também cabe a esse apelido ao Gabigol. Em horas precisas ele está sempre comparecendo e deixando a sua marca - completou o ex-jogador, comparando o atual atacante rubro-negro com Nunes, outro grande nome da história do clube.

Com os gols no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Gabigol se tornou o maior artilheiro de finais da história do Flamengo, com 16 gols. Além disso, é o sétimo jogador que mais vezes marcou em decisões na história do esporte, empatado com Lewandowski.