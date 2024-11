Botafogo e Flamengo se enfrentam neste sábado pelo Cariocão Feminino - (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 14:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste sábado (9), pelo jogo de volta da semifinal do Cariocão Feminino. O confronto será no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 10h (de Brasília). Os canais dos clubes no "YouTube" transmitirão a partida.

Como foi o primeiro jogo entre Botafogo e Flamengo

No primeiro encontro entre as equipes, na Gávea, o Flamengo levou a melhor e venceu o Botafogo por 2 a 1, com gols de Crivelari e Glaucia.

Botafogo e Flamengo voltam a se enfrentar pelo Cariocão Feminino (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

O Fluminense, que eliminou o Vasco pela outra chave da competição, aguarda, na final, o vencedor do confronto deste sábado.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLAMENGO

SEMIFINAL - CARIOCÃO FEMININO

📆 Data e horário: sábado, 9 de novembro de 2024, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Botafogo TV e FlaTV (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: Michelle; Bárbara, Káren, Nalon e Chai; Driely, Japa e Mayara Vaz; Drika, Gabi Itacaré e Kélen. Técnico: Léo Goulart.

FLAMENGO: Barbieri; Fabi Simões, Daiane, Núbia e Jucinara; Thais Regina, Djeni e Glaucia; Gisseli, Crivelari e Cristiane. Técnico: Maurício Salgado.