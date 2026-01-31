BRASÍLIA - O Flamengo finalizou, na manhã deste sábado (31), a preparação para a decisão da Supercopa Rei. No Ninho do Urubu, o técnico Filipe Luís contou com a participação de Lucas Paquetá no treino com os demais jogadores do Rubro-Negro. O meia está relacionado e viaja para Brasília. A tendência é que receba minutagem no Estádio Mané Garrincha no domingo, contra o Corinthians, às 16h (de Brasília).

continua após a publicidade

Em busca do bicampeonato seguido da Supercopa Rei, o Flamengo, que terá Paquetá à disposição pela primeira vez, contará com quase todo o seu elenco para essa decisão. Apesar de relacionado, Saúl segue em recuperação do procedimento cirúrgico realizado no calcanhar esquerdo.

Veja a lista de relacionados do Flamengo, que conta com Paquetá

Paquetá começa jogando no time titular do Flamengo?

Lucas Paquetá realizou apenas uma atividade com os demais jogadores do Flamengo, que foi neste sábado. Anteriormente, por conta da espera pela assinatura do contrato, o Garoto do Ninho realizou trabalhos separadamente.

continua após a publicidade

Paquetá e Danilo no Ninho do Urubu (Foto: Divulgação/Flamengo)

Apesar da euforia pelo retorno de Lucas Paquetá, a comissão técnica do Flamengo trabalha com cautela pela utilização do meio-campista. Afinal, a última vez que o jogador entrou em campo foi no dia 6 de janeiro, na derrota do West Ham para o Nottingham Forest por 2 a 1. Posteriormente, o atleta ficou fora de embate por dores nas costas e, claro, pelas tratativas com o clube brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Na atual temporada europeia, que começou em meados de agosto, Paquetá, novo camisa 20 do Rubro-Negro, disputou 19 partidas, com cinco gols e uma assistência.

continua após a publicidade

+ Aposte nas partidas do Flamengo

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Provável escalação do Flamengo

O Flamengo deve entrar em campo contra o Corinthians com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata (Cebolinha), Pedro (Bruno Henrique) e Carrascal.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.