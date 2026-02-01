Duda ou Maria Eduarda Fournier, 32, é nutricionista e trabalhou como estagiária na base do Flamengo, em 2017, onde conheceu Lucas Paquetá, que recentemente havia subido para o profissional. Em fevereiro de 2018, eles assumiram o relacionamento que mais tarde, no mesmo ano, se transformou em casamento.

continua após a publicidade

Morando na Itália, após a transferência do meia para o Milan, veio o primeiro fruto do amor de Lucas e Duda: o filho Benício, de cinco anos. O primeiro filho do casal logo ganhou um companheiro, Filippo, de quatro anos.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Atualmente, Duda não segue mais carreira como nutricionista, mas mantém o estilo de vida saudável como lei em sua vida. Em suas redes sociais, que ultrapassam os dois milhões de seguidores, a influenciadora compartilha sua rotina como mãe, esposa, e criadora de conteúdo digital.

continua após a publicidade

➡️ Bastidores: emoção toma conta no retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo

Duda e Paquetá compartilham tataugem de casal com versículo bíblico (Foto: Reprodução/X)

Duda e Paquetá se mudam para o Rio de Janeiro; Flamengo é nova casa

Duda e os dois filhos acompanharam a mudança de Paquetá, quando o meia trocou o West Ham pelo Flamengo. Hoje a família mora em uma mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Lucas Paquetá e sua esposa, Duda Fournier, adquiriram este primeiro imóvel no Rio de Janeiro em 2024. De acordo com informações publicadas pela influenciadora, o casal planejava construir uma residência própria em 2019, mas o projeto não avançou após problemas com a empreiteira contratada na época.

continua após a publicidade

⏯️Paquetá no Flamengo foi a contratação de maior impacto no futebol brasileiro no séc 21?

Xodó da torcida

Rapidamente, Duda conquistou o coração da torcida do Flamengo, assim como fez com Paquetá. Até hoje o casal e seus filhos recebem muito carinho da torcida rubro-negra, assim como Everton Ribeiro e Mirília Nery, outro exemplo de amor para a torcida do Fla.

🤑 Aposte nos jogos do Flamengo! Clique aqui e saiba mais!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.