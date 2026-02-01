Conheça Duda Fournier, nutricionista, esposa e mãe dos filhos de Lucas Paquetá
História de amor do casal começou no Flamengo
Duda ou Maria Eduarda Fournier, 32, é nutricionista e trabalhou como estagiária na base do Flamengo, em 2017, onde conheceu Lucas Paquetá, que recentemente havia subido para o profissional. Em fevereiro de 2018, eles assumiram o relacionamento que mais tarde, no mesmo ano, se transformou em casamento.
Morando na Itália, após a transferência do meia para o Milan, veio o primeiro fruto do amor de Lucas e Duda: o filho Benício, de cinco anos. O primeiro filho do casal logo ganhou um companheiro, Filippo, de quatro anos.
Atualmente, Duda não segue mais carreira como nutricionista, mas mantém o estilo de vida saudável como lei em sua vida. Em suas redes sociais, que ultrapassam os dois milhões de seguidores, a influenciadora compartilha sua rotina como mãe, esposa, e criadora de conteúdo digital.
Duda e Paquetá se mudam para o Rio de Janeiro; Flamengo é nova casa
Duda e os dois filhos acompanharam a mudança de Paquetá, quando o meia trocou o West Ham pelo Flamengo. Hoje a família mora em uma mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Lucas Paquetá e sua esposa, Duda Fournier, adquiriram este primeiro imóvel no Rio de Janeiro em 2024. De acordo com informações publicadas pela influenciadora, o casal planejava construir uma residência própria em 2019, mas o projeto não avançou após problemas com a empreiteira contratada na época.
Xodó da torcida
Rapidamente, Duda conquistou o coração da torcida do Flamengo, assim como fez com Paquetá. Até hoje o casal e seus filhos recebem muito carinho da torcida rubro-negra, assim como Everton Ribeiro e Mirília Nery, outro exemplo de amor para a torcida do Fla.
