Com reestreia de Lucas Paquetá, Flamengo vai em busca de mais um título da Supercopa Rei

BRASÍLIA - Chegou a hora, torcedor rubro-negro. O Flamengo entra em campo neste domingo (1°), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Corinthians, pela decisão da Supercopa Rei, no Estádio Mané Garrincha. Além da disputa pela taça na capital federal, um fator que anima ainda mais o torcedor rubro-negro para acompanhar este jogão é a reestreia de Lucas Paquetá. Contratado no meio desta semana, após desembarcar no Rio de Janeiro, o jogador está com a delegação rubro-negra em Brasília e fica à disposição do técnico Filipe Luís.

Campeão brasileiro em 2025, o Flamengo conquistou a vaga para disputar a Supercopa Rio. Com três títulos na bagagem, o Rubro-Negro busca mais uma conquista da competição e, para isso, espera contar com uma grande tarde de suas principais estrelas, como Arrascaeta, Pedro e Carrascal.

Mas, se já não bastasse o elenco estrelado do time comandado por Filipe Luís, que conta com pelo menos dois grandes jogadores por posição, o Flamengo tem agora o seu Garoto do Ninho de volta. Revelado em 2016 e vendido em 2019, Lucas Paquetá retorna ao clube como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.

A vontade de voltar à sua casa e reencontrar o caminho da felicidade fez Lucas Paquetá bater o pé e decidir retornar ao Brasil.

Paquetá, do Flamengo chega ao hotel em Brasília antes da disputa da Supercopa Rei (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Brasília como a segunda casa do Flamengo

Dá para se dizer que Brasília é a segunda casa do Flamengo no Brasil. Afinal, em diversas oportunidades o Rubro-Negro já atuou na capital federal, no estádio Mané Garrincha, com o estádio lotado. Segundo levantamento da CODEPLAN, realizado em 2014 por meio da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD), 47,9% da população brasiliense torce para o Rubro-Negro. Ou seja, o que se espera para este domingo é uma grande festa rubro-negra nas arquibancadas, com muito apoio e motivação para os jogadores.

Torcida do Flamengo aguarda time no hotel em Brasília antes da disputa da Supercopa Rei (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Flamengo não vem de bons resultados

Para bater o Corinthians e conquistar mais uma taça da Supercopa Rei, o Flamengo precisa reencontrar o caminho da vitória. Nos últimos dois jogos, contra Fluminense e São Paulo, a equipe comandada por Filipe Luís não apresentou bom desempenho e acabou sendo derrotada.

No clássico carioca, o Rubro-Negro perdeu por 2 a 1. Já contra o time paulista, na estreia do Campeonato Brasileiro, foi novamente superado pelo mesmo placar.

Provável escalação do Flamengo

Para o confronto contra o Corinthians, o técnico Filipe Luís deve manter a espinha dorsal da equipe. Com isso, Lucas Paquetá deve iniciar no banco de reservas, e a expectativa é que ganhe minutagem ao longo da partida.

O Rubro-Negro deve entrar em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata (Cebolinha), Pedro (Bruno Henrique) e Carrascal.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.