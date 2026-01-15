Anunciado pelo Flamengo nesta quinta-feira (15), Andrew revelou surpresa quando Filipe Luís e José Boto foram assistir a uma partida do goleiro em Portugal. No início do mês, o técnico e o diretor de futebol rubro-negros estiveram presentes no duelo entre Gil Vicente e Sporting, pelo Campeonato Português, para observar o atleta.

Em entrevista à "Flamengo TV", Andrew declarou não ter acreditado que ele era a razão da presença da dupla no estádio. Segundo o goleiro, ele não sabia do interesse do clube e não imaginava que Filipe e Boto teriam tal atitude.

— Eu estava conversando com um amigo e ele comentou que o Boto e o Filipe Luís iriam ver o jogo, e eu falei que iam outro jogador que estava em alta lá no clube. Só que ele tinha ido embora, foi vendido um dia antes, então eles iam lá para ver um bom jogo de futebol. E pronto, fui para o jogo, tranquilo, fiz o meu jogo. Quando acabou, estava lá no meu telefone, que o Boto e o Filipe Luís foram até Portugal para assistir o Andrew — declarou o goleiro.

— Eu falei: "Não é possível, não foi. O diretor e o treinador vão lá em Portugal, em Barcelos?". Se fosse em um estádio dos grandes até vai, mas quando eu vi aquilo eu basicamente não acreditei, não levei fé nessa situação. Depois começaram a perguntar no Instagram, WhatsApp: "É verdade, é verdade?". Eu falei: "Bom, não tem como ser verdade, é o Flamengo". Tu nunca vai imaginar que o treinador do Flamengo e o diretor vão numa partida para poder te assistir, é uma mudança de patamar absurda — completou.

Questionado sobre a repercussão da notícia em Portugal, Andrew destacou a força do Flamengo como "potência mundial". O jogador afirma que demorou para acreditar que o Rubro-Negro tinha interesse nele.

— O Flamengo é uma potência mundial. Você vai perguntar a qualquer pessoa: "Qual clube você conhece no Brasil?", e a resposta é "Flamengo". Então, quando veio essa possibilidade, para mim não foi uma realidade de imediato, porque é uma coisa que você aprecia. Você aprecia o Flamengo, você olha o Flamengo, tantos grandes jogadores que lá passaram, que lá estão. Você olha para você e fala: "Eu posso um dia lá chegar, sim". Mas nunca imaginava que seria assim tão rápido e tão novo, com 24 anos. Então, a repercussão é sempre muito grande quando se trata de Flamengo — disse o novo camisa 42 do Mais Querido.

Andrew contou, ainda, que sua mãe era torcedora do Flamengo e trabalhou como faxineira na Gávea, sede do clube. Ela faleceu há cerca de dois anos.

— Eu queria que minha mãe estivesse aqui para sentir o olhar dela nesse momento. Minha mãe trabalhou 1 ano e meio na limpeza lá na Gávea. Era torcedora do Flamengo e cobrava os jogadores — revelou o jogador, emocionado.

Andrew, ao lado do diretor de futebol José Boto, posa com a camisa do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

