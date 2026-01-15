O Flamengo informou nesta quinta-feira (15) que o atleta Johnny Góes sofreu uma lesão na articulação acromioclavicular do ombro esquerdo durante a partida contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca de 2026. Substituído ainda no primeiro tempo, o jogador passou por exames que indicaram a necessidade de tratamento cirúrgico.

De acordo com nota do clube, o procedimento está previsto para esta tarde no Hospital Niterói D'Or. A cirurgia será conduzida pelo Departamento Médico do Flamengo em conjunto com o Dr. Bruno Tebaldi, especialista em ombro e cotovelo.

O clube informou ainda que Johnny encontra-se clinicamente estável e sob acompanhamento médico. Novas atualizações sobre o estado de saúde do atleta serão divulgadas conforme a evolução do quadro no período pós-operatório.

Em entrevista coletiva após a derrota por 2 a 1 para o Bangu, o técnico Bruno Pivette já havia adiantado a possibilidade de cirurgia e classificou a lesão como "grave".

— O Johnny infelizmente teve uma lesão séria no ombro. Está se discutindo até a questão da intervenção cirúrgica. Naquele momento precisava de um lateral mais ofensivo, que é o caso do Gusttavo. Precisava de um jogador mais agudo. O Carbone é uma boa opção. Agora vamos tirar as informações do departamento médico para tomar a melhor decisão de quem joga no sábado — disse o treinador.

Confira a nota do Flamengo na íntegra

"O atleta Johnny Góes, substituído ainda no primeiro tempo de Bangu x Flamengo, válido pelo Campeonato Carioca 2026, sofreu um trauma no ombro esquerdo. Após exames, foi diagnosticada uma lesão da articulação acromioclavicular com indicação de tratamento cirúrgico.

O procedimento será realizado já nesta quinta-feira (15), às 17h, no Hospital Niterói D'Or. A operação será conduzida pelo Departamento Médico do Flamengo em conjunto com o Dr. Bruno Tebaldi, especialista em cirurgia de ombro e cotovelo.

O atleta encontra-se clinicamente estável, bem assistido, e novas atualizações serão divulgadas conforme a evolução do quadro pós-operatório."

