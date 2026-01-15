Flamengo anuncia contratação de Andrew, segundo reforço da janela
Rubro-Negro confirma chegada do goleiro de 24 anos, vindo do Gil Vicente, de Portugal
O Flamengo anunciou nesta quinta-feira (15) a contratação do goleiro Andrew, vindo do Gil Vicente, de Portugal. Clube e atleta assinaram vínculo de quatro anos, válido até dezembro de 2029. O Rubro-Negro venceu a concorrência de Botafogo, Bahia e Red Bull Bragantino pelo jogador de 24 anos.
Acompanhado do diretor de futebol José Boto, o novo reforço rubro-negro assinou contrato e conheceu as instalações do CT Ninho do Urubu. Andrew é a segunda contratação confirmada pelo Mais Querido nesta janela, após o anúncio da chegada do zagueiro Vitão na última semana.
Andrew esteve muito perto de defender o Botafogo a partir de julho. A SAF, conforme apurou o Lance!, recebeu o "ok" do jogador e de um representante para fechar o negócio, mas foi surpreendida com a paralisação das negociações após entrada de outro agente, que apresentou o interesse do Flamengo. O goleiro, vale destacar, foi revelado na base alvinegra.
O principal estafe de Andrew, então, avançou nas conversas com o Rubro-Negro, que, assim como o Botafogo, apresentou ótima valorização salarial em relação aos vencimentos no Gil Vicente e um contrato de quatro anos — o Glorioso ofereceu três temporadas de vínculo. Assim, o Flamengo pagará 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões) ao Gil Vicente pela liberação imediata do jogador de 24 anos.
Pelo Gil Vicente, Andrew estreou no time profissional em 2022 e já disputou mais de 120 jogos. No Rubro-Negro, agora, brigará por posição com o argentino Rossi.
