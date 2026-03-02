Carioca: Filipe Luís define escalação do Flamengo para enfrentar o Madureira
Rubro-Negro venceu o jogo de ida da semifinal por 3 a 0
O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Madureira na noite desta segunda-feira (2), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Para o confronto no Maracanã, às 21h (de Brasília), o treinador não contará com Arrascaeta, fora por desgaste físico elevado.
➡️ Torcedores do Flamengo protestam na chegada do time ao Maracanã
Além do camisa 10, o zagueiro Léo Pereira e os meias Erick Pulgar e Jorginho, além do atacante Bruno Henrique, também não foram relacionados para a partida. O quarteto realizou atividades no Ninho do Urubu nesta segunda.
Sem os titulares, nomes do time sub-20 ganham espaço na lista de relacionados, como Daniel Silva e Luiz Felipe.
Escalação do Flamengo
O Flamengo está escalado com: Andrew; Emerson Royal, Vitão, Léo Ortiz e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz e Carrascal; Paquetá, Cebolinha e Pedro.
O que o Flamengo precisa fazer para se classificar?
Como venceu o jogo de ida por 3 a 0, com gols de De La Cruz, Arrascaeta e Luiz Araújo, o time de Filipe Luís pode perder por até dois gols de diferença que mesmo assim ficará com a vaga para a decisão. Se avançar, o Rubro-Negro encara o Fluminense na final, no próximo domingo (jogo único). O Tricolor bateu o Vasco nas semis.
Confira as informações do jogo entre Flamengo x Madureira
✅ FICHA TÉCNICA
MADUREIRA X FLAMENGO
CARIOCA - SEMIFINAL, JOGO DE VOLTA
📆 Data e horário: Segunda, 02 de março, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Premiere, Sportv
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro.
🚩 Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Naiara Mendes Tavares
🖥️ VAR: Philip Georg Bennett
