Flamengo

Carioca: Filipe Luís define escalação do Flamengo para enfrentar o Madureira

Rubro-Negro venceu o jogo de ida da semifinal por 3 a 0

Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/03/2026
20:00
O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Madureira na noite desta segunda-feira (2), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Para o confronto no Maracanã, às 21h (de Brasília), o treinador não contará com Arrascaeta, fora por desgaste físico elevado.

Torcedores do Flamengo protestam na chegada do time ao Maracanã

Além do camisa 10, o zagueiro Léo Pereira e os meias Erick Pulgar e Jorginho, além do atacante Bruno Henrique, também não foram relacionados para a partida. O quarteto realizou atividades no Ninho do Urubu nesta segunda.

Sem os titulares, nomes do time sub-20 ganham espaço na lista de relacionados, como Daniel Silva e Luiz Felipe.

Escalação do Flamengo

O Flamengo está escalado com: Andrew; Emerson Royal, Vitão, Léo Ortiz e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz e Carrascal; Paquetá, Cebolinha e Pedro.

Filipe Luís comanda o Flamengo contra o Lanús (Foto: EDU ANDRADE/Fatopress/Gazeta Press)
Filipe Luís define escalação do Flamengo (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Gazeta Press)

O que o Flamengo precisa fazer para se classificar?

Como venceu o jogo de ida por 3 a 0, com gols de De La Cruz, Arrascaeta e Luiz Araújo, o time de Filipe Luís pode perder por até dois gols de diferença que mesmo assim ficará com a vaga para a decisão. Se avançar, o Rubro-Negro encara o Fluminense na final, no próximo domingo (jogo único). O Tricolor bateu o Vasco nas semis.

Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confira as informações do jogo entre Flamengo x Madureira

✅ FICHA TÉCNICA
MADUREIRA X FLAMENGO
CARIOCA - SEMIFINAL, JOGO DE VOLTA

📆 Data e horário: Segunda, 02 de março, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Premiere, Sportv

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro.
🚩 Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Naiara Mendes Tavares
🖥️ VAR: Philip Georg Bennett

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

