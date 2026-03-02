Mauro Cezar aponta favorito claro em Fluminense x Flamengo

Este é, certamente, o momento mais delicado enfrentado por Filipe Luís desde que assumiu o comando técnico do Flamengo. Na última semana, o treinador se reuniu com Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do clube, no Ninho do Urubu, para alinhar expectativas. O mandatário também conversou com o elenco.

Tendo este cenário de pressão como plano de fundo, o comentarista Mauro Cezar fez a sua leitura sobre a permanência de Filipe Luís no cargo de treinador do Flamengo. Para ele, o duelo contra o Fluminense, pela final do Campeonato Carioca, terá caráter decisivo.

- O Fluminense hoje é mais time que o Flamengo. É o favorito domingo, tem mais condições. É só pegar a atuação diante do Palmeiras, com vários reservas em campo. Se o Flamengo perder, mas for jogando um bom futebol, perdendo por acaso, por um detalhe, é um tipo de cenário. Mas se o Flamengo não jogar nada no domingo, e perder, acho que o Filipe Luís não fica. Essa é a minha percepção - argumentou.

Filipe Luís enfrenta primeira crise no Flamengo

Protagonista do futebol brasileiro, o Flamengo de Filipe Luís vive um momento delicado neste início de temporada. Em campo, o desempenho é abaixo do que se espera e isso se reflete nos números, que evidenciam a má fase quando comparados com os anos anteriores.

Dos 14 jogos de 2026, o Rubro-Negro venceu cinco, empatou dois e perdeu sete, tendo um aproveitamento de cerca de 40%. Destas derrotas, vale destacar que três tinham título em disputa - duas para o Lanús, na Recopa, e uma para o Corinthians, na Supercopa.

