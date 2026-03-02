menu hamburguer
Flamengo

Torcedores do Flamengo protestam na chegada do time ao Maracanã

Rubro-Negro entra em campo nesta segunda-feira (2), às 21h, pela semifinal do Carioca

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/03/2026
19:31
  • Matéria
  • Mais Notícias

A chegada do Flamengo ao Maracanã para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Madureira, na noite desta segunda-feira (2), contou com muita pressão dos torcedores. Nos arredores do estádio, jogadores foram alvos de xingamentos.

A cobrança também se estendeu ao técnico Filipe Luís, ao presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e a José Boto, diretor de futebol. O Rubro-Negro entra em campo às 21h para definir a vaga na final estadual.

Assim que o ônibus do Flamengo entrou pelo portão 2 do Maracanã, torcedores esticaram faixas — semelhantes às levadas ao Ninho do Urubu nesta última semana — com dizeres como "time sem vergonha", entre outros.

Faixas da torcida do Flamengo em protesto à má fase do time (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Além disso, gritos de "não é mole, não, pra jogar no Mengo tem que ter disposição" ecoaram do lado de fora, acompanhados de xingamentos direcionados diretamente ao elendo rubro-negro. O policiamento foi reforçado no local para evitar problemas maiores.

Para o confronto de volta contra o Madureira, o público no Maracanã deve ser inferior ao habitual em partidas do Flamengo. Cerca de 20 mil ingressos foram comercializados. A expectativa é de que haja forte cobrança por parte dos torcedores nas arquibancadas ao longo do jogo.

Polícia orienta flamenguistas em protesto na chegada do time ao Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
