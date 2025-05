A partida entre Cruzeiro e Flamengo neste domingo (4), pela sétima rodada do Brasileirão, marcará o reencontro entre o clube carioca e Gabigol. O atacante deixou o Rubro-Negro na virada do ano, após conquistar mais de 10 títulos. Apesar dos capítulos marcantes dessa relação, a despedida do jogador contou com cenário conturbado.

Contratado pelo Flamengo em 2019, Gabigol se tornou um dos maiores ídolos do clube. O primeiro grande título do atacante com a camisa rubro-negra foi a Libertadores daquele ano, em que ele marcou os dois gols da virada contra o River Plate em Lima, no Peru. Também em 2019, ele foi um dos grandes responsáveis pela conquista do Brasileirão.

A relação de amor entre Gabigol e Flamengo perdurou anos. Afinal, o jogador seguiu sendo decisivo em campo, e conquistou outros triunfos importantes, como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. No total, ele balançou a rede 161 vezes em 308 jogos.

Gabigol com a taça da Libertadores de 2022 conquistada pelo Flamengo (Foto: LUIS ACOSTA / AFP)

Relação conturbada em 2024

O epsódio de Gabigol com a camisa do Corinthians em um evento em sua casa estremeceu a relação do camisa 10, na época, com o Flamengo. A atitude, aliás, fez com que o jogador perdesse a numeração (adotou a 99). Entretanto, o caso da tentativa de fraudar um exame de antidoping também contribuiu para o cenário ficar ainda mais delicado.

O relacionamento de Gabigol com a diretoria do Flamengo também ficou desgastado nos últimos meses do atleta no clube. Tanto com Rodolfo Landim, presidente, e Marcos Braz, vice-presidente, o atacante teve episódios delicados.

O fato de Gabriel Barbosa anunciar a sua saída do Flamengo após a conquista do título da Copa do Brasil foi a gota d'água. Para a diretoria, a fala do atleta buscou ofuscar o título da equipe.

Despedida da torcida

O último jogo de Gabigol pelo Flamengo foi no dia 9 de dezembro do ano passado. Com o Maracanã lotado, a torcida rubro-negra fez um mosaico em homenagem ao jogador. Apesar das rusgas, ele recebeu uma placa das mãos dos dirigentes Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel.

O jogador não fez questão de tirar fotos com os membros da diretoria, e apontou a lembrança aos torcedores. Aliás, durante a foto de Gabigol com as taças, torcedores xingaram o presidente do clube. Relembre como foi a despedida!

Gabigol em sua última partida pelo Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Gabigol projeta reencontro

Titular do Cruzeiro na vitória por 2 a 0 sobre o Vila Nova-GO na última quinta-feira, o atacante foi questionado sobre o duelo com ex-clube. O ídolo não escondeu o carinho pelo Rubro-Negro, mas deixou claro que quer a vitória.

- Vai ser um reencontro muito maneiro. Todos sabem do meu carinho e do meu amor pelo Flamengo, isso eu não vou esconder. É um time que está no meu coração. Espero que seja um encontro legal. E que o Cruzeiro vença - afirmou Gabriel na saída do campo, em entrevista ao “SporTV”.

Veja a lista de títulos de Gabigol pelo Flamengo

Copa Libertadores da América: 2019 e 2022

Recopa Sul-Americana: 2020

Campeonato Brasileiro: 2019 e 2020

Copa do Brasil: 2022 e 2024

Supercopa do Brasil: 2020 e 2021

Campeonato Carioca: 2019, 2020, 2021 e 2024

Situação de Gabigol no Cruzeiro

Grande contratação do Cruzeiro neste ano, Gabigol ainda não conseguiu atingir as expectatitvar em campo. O jogador chegou a perder espaço no elenco cruzeirense, mas retornou à titularidade na última partida e pode começar jogando contra o ex-clube.