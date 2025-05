O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro neste domingo (4), pela sétima rodada do Brasileirão. No Mineirão, em Belo Horizonte (MG), a equipe carioca entra em campo com força máxima, após poupar alguns titulares no meio da semana pela Copa do Brasil.

O Rubro-Negro, que não conta com Plata (dores no joelho direito), começa a partida contra a Raposa com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta; Gerson, Cebolinha e Pedro.

Filipe Luís define escalação do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo ainda não perdeu neste Brasileirão, e vem de goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians no Maracanã. Como visitante, o time carioca venceu o Vitória por 2 a 1, em Salvador, e o Grêmio por 2 a 0, em Porto Alegre, e empatou por 0 a 0 com o Vasco, no Maracanã.

Escalação do Cruzeiro

O Cruzeiro, do técnico Leonardo Jardim, também poupou alguns jogadores no meio da semana. Gabigol, titular contra o Vila Nova, começa no banco. A equipe está escalada com: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Expectativa de casa cheia para Cruzeiro x Flamengo

Mais de 50 mil ingressos foram vendidos para a partida no Mineirão. A torcida do Flamengo esgotou a carga de quatro mil entradas para o setor visitante.

Confira as informações de Cruzeiro x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Flamengo

Campeonato Brasileiro - 7ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 4 de maio, às 18h30;

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Record, CazéTV e Premiere

