Ramires, ex-Seleção, reafirma amor ao Flamengo e enaltece trabalho de Filipe Luís
Meia colocou o time carioca como favorito aos títulos da Libertadores e Brasileirão
Ramires, ex-jogador da Seleção Brasileira, é um grande admirador do Flamengo de Filipe Luís. Durante a sua passagem pelo Chelsea, da Inglaterra, o meia atuou ao lado do técnico rubro-negro, que na época era lateral-esquerdo. Em entrevista ao Lance!, Ramires reafirmou o seu amor pelo time carioca, e enalteceu o momento da equipe, que lidera o Brasileirão e está nas quartas de final da Libertadores.
- Sou suspeito para falar, já que sou flamenguista. Estou gostando muito do trabalho do Filipe Luís. Acho que o time, quando deu uma balançada e começaram a criticar, o Filipe teve o senso de que precisava de algumas peças para repor o time, para o time, realmente, voltar a render o que precisava render. As contratações foram pontuais, e os jogadores já chegaram prontos para jogar e ajudar - iniciou Ramires, em entrevista ao Lance!.
- Acredito que o Flamengo tem chance de ganhar o Brasileiro e a Libertadores porque o time é muito bom. Começam com 11 ali, aí você olha para o banco, vai sair o Pedro, entra um outro jogador que está em um momento muito melhor - completou o ex-jogador.
Além de jogar ao lado de Filipe Luís no Chelsea e na Seleção, Ramires enfrentou o ex-lateral esquerdo na época em que o atual treinador do Flamengo vestiu as cores do Atlético de Madrid, da Espanha.
Ramires marca presença no lançamento do Univassouras Artsul
Ramires foi uma das personalidades do futebol que estiveram presentes no lançamento do Univassouras Artsul na noite desta segunda-feira (8), no Jockey Club na Gávea, na Zona Sul do Rio. A união entre o clube emergente e formador de talentos do Rio de Janeiro com a faculdade Univassouras visa objetivos ousados no futebol.
Além de Ramires, os ex-jogadores Branco, Emerson Moisés e Aílton, além de João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo, também prestigiaram o evento.
