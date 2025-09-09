Ramires, ex-Seleção, reafirma amor ao Flamengo e enaltece trabalho de Filipe Luís

Ramires, ex-jogador da Seleção Brasileira, é um grande admirador do Flamengo de Filipe Luís. Durante a sua passagem pelo Chelsea, da Inglaterra, o meia atuou ao lado do técnico rubro-negro, que na época era lateral-esquerdo. Em entrevista ao Lance!, Ramires reafirmou o seu amor pelo time carioca, e enalteceu o momento da equipe, que lidera o Brasileirão e está nas quartas de final da Libertadores.

- Sou suspeito para falar, já que sou flamenguista. Estou gostando muito do trabalho do Filipe Luís. Acho que o time, quando deu uma balançada e começaram a criticar, o Filipe teve o senso de que precisava de algumas peças para repor o time, para o time, realmente, voltar a render o que precisava render. As contratações foram pontuais, e os jogadores já chegaram prontos para jogar e ajudar - iniciou Ramires, em entrevista ao Lance!.

Ramires em entrevista ao Lance! (Foto: Divulgação/Lance!)

- Acredito que o Flamengo tem chance de ganhar o Brasileiro e a Libertadores porque o time é muito bom. Começam com 11 ali, aí você olha para o banco, vai sair o Pedro, entra um outro jogador que está em um momento muito melhor - completou o ex-jogador.

Além de jogar ao lado de Filipe Luís no Chelsea e na Seleção, Ramires enfrentou o ex-lateral esquerdo na época em que o atual treinador do Flamengo vestiu as cores do Atlético de Madrid, da Espanha.

Ramires ao lado de Filipe Luís no Chelsea (Foto: Divulgação)

Ramires marca presença no lançamento do Univassouras Artsul

Ramires foi uma das personalidades do futebol que estiveram presentes no lançamento do Univassouras Artsul na noite desta segunda-feira (8), no Jockey Club na Gávea, na Zona Sul do Rio. A união entre o clube emergente e formador de talentos do Rio de Janeiro com a faculdade Univassouras visa objetivos ousados no futebol.

Além de Ramires, os ex-jogadores Branco, Emerson Moisés e Aílton, além de João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo, também prestigiaram o evento.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real