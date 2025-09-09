Ramires destaca trabalho de Ancelotti e pede Neymar na Seleção: ‘Pode fazer a diferença’

Dono de uma carreira vitoriosa no futebol europeu, o volante Ramires destacou o trabalho de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-jogador avaliou as dificuldades que o técnico italiano pode encontrar e pediu o retorno do craque Neymar na próxima Copa do Mundo.

- O Ancelotti é um treinador extraordinário, ele consegue extrair o melhor de cada atleta. Acredito que trabalhar na Seleção Brasileira é um pouco mais difícil do que quando se trabalha num clube, onde você tem o ano inteiro, todos os dias com os atletas. Na seleção você tem que observar esses jogadores nos clubes, para convocá-los e entrosar essa equipe para que eles consigam render nos jogos. Até porque a cobrança na seleção é muito maior - destacou.

O volante aposta que Carlo Ancelotti tem condições de conquistar o hexa. Para Ramires, os jogadores estão sendo fundamentais e conseguem entender o que é a Seleção Brasileira. No entanto, reforçou que se o trabalho do italiano não colher frutos, outros sucessores podem assumir o comando e voltar a conquistar títulos pelo Brasil.

- Acredito que o Ancelotti tem tudo para levar nossa seleção ao hexa. Os jogadores que ele tem no grupo estão tendo humildade e entendendo o que é a seleção. Sou suspeito de falar porque trabalhei com ele, mas acho que estamos em boas mãos. Acredito que se não for com Ancelotti, temos sucessores que podem vir a Seleção Brasileira e voltar a conquistar os títulos - disse Ramires.

Ramires pede Neymar na próxima Copa do Mundo

Ex-companheiros de Seleção Brasileira, Ramires e Neymar dividiram vestiário na Copa do Mundo de 2014. Durante a entrevista, o meia campeão da Champions League com o Chelsea, falou sobre o atual momento do craque e pediu sua convocação na próxima Copa do Mundo.

- O Neymar é um jogador que todos os países do mundo querem. Acho que ele está mostrando vontade, tenho acompanhado os jogos e torço muito por ele, pela pessoa que ele é. Conheci ele como pessoa, é um menino com um coração de ouro e infelizmente quando a gente chega numa certa idade, começa a vir esse tipo de lesão. Acredito que ele tem totais condições de retornar para a Seleção Brasileira e nos ajudar na Copa do Mundo de 2026. Até porque não é só um nome, é um jogador que pode fazer a diferença num jogo grande e com a experiência que ele tem, pode fazer a diferença - finalizou.

Ramires se aposentou dos gramados ao 35 anos com uma longa lista de títulos. Entre eles, estão uma Taça da Liga de Portugal, um Campeonato Português, uma Champions League, uma Premier League, uma Europa League, uma Taça da Inglaterra, uma Copa da Inglaterra, uma Libertadores e uma Copa do Brasil . Pela Seleção, atuou em duas Copa do Mundo e conquistou a Copa das Confederações de 2009.