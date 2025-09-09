Flamengo e Filipe Luís conversam por renovação de contrato; entenda o cenário

Após o fim da janela de transferências do meio do ano, que contou com uma postura ofensiva do Flamengo no mercado, com as contratações de Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal, a diretoria rubro-negra busca resolver pendências internas. A principal delas é a renovação de contrato do técnico Filipe Luís. Atualmente, o vínculo entre as partes vai até o final deste ano.

A diretoria de futebol do Flamengo já oficializou uma proposta ao treinador, que análise a oferta. A informação é do "Ge", e confirmada pela reportagem do Lance!, que também apurou que membros da cúpula rubro-negra esperam uma contraproposta de Filipe Luís.

O Flamengo ofereceu um contrato até o final do ano que vem, com possibilidade de renovação até o fim de 2027. Além do tempo contratual, a diretoria propôs um aumento salarial ao treinador.

Com o prestígio de Filipe Luís no comando técnico da equipe, a diretoria entende que o treinador está valorizado e que isso precisa refletir em seus vencimentos. Isso, no entanto, não será um problema para o novo acordo entre as partes.

Filipe nunca escondeu o seu desejo de trabalhar no futebol europeu. Entretanto, o profissional acredita que precisa amadurecer ainda mais no Brasil antes de aceitar um retorno para o Velho Continente, desta vez como treinador. O técnico assumiu o time profissional do Flamengo no início de outubro de 2024. Ou seja, tem menos de um ano no cargo.

Deste modo, Flamengo e Filipe Luís não têm pressa para firmar o novo vínculo, uma vez que entendem que ambos estão conformados em seguir o mesmo caminho.

Filipe Luís durante jogo do Flamengo contra o Internacional pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Trajetória vitoriosa

Desde sua chegada ao Flamengo, como treinador, Filipe Luís conquistou os títulos: Copa do Brasil (2024), Supercopa do Brasil (2025), Taça Guanabara (2025) e Campeonato Carioca (2025). Atualmente, o Rubro-Negro, classificado às quartas de final da Libertadores, é o líder do Brasileirão.

