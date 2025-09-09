Flamengo faz petição à ONU para torcida ser reconhecida oficialmente como uma nação

O Flamengo anunciou nesta terça-feira (9) uma campanha direcionada à Organização das Nações Unidas (ONU), em que o clube declara oficialmente a intenção de ter sua torcida reconhecida como uma nação pela entidade global. Uma petição foi aberta para que os rubro-negros assinem e solicitem à ONU o novo status de “Nação simbólico-cultural”, que seria a primeira na história do planeta.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

No vídeo oficial, o Flamengo escolheu Zico, maior ídolo da história do clube, para estrelar a campanha como embaixador da petição. Em um pequeno palanque montado com o gramado do Maracanã ao fundo, o ex-jogador discursou e explicou a ideia da campanha em torno do movimento simbólico.

- Uma Nação que não se define pela geografia, mas pelo sentimento coletivo. Que tem música, histórias, heróis, costumes e tradições. E, principalmente, um povo espalhado por todo o planeta. Isso é a Nação Rubro-Negra - diz o ídolo flamenguista.

continua após a publicidade

O Flamengo afirma que a ideia de ter sua torcida como a primeira nação simbólico-cultural é para representar a força cultural, social e emocional do clube dentro e fora do Brasil. Por mais que o reconhecimento por parte da ONU tenha caráter simbólico, a equipe acredita que seria uma validação internacional sobre seus torcedores. No vídeo, Zico destaca números relacionados ao alcance dos torcedores do time.

- Se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas por uma mesma bandeira, por uma mesma cultura e por um mesmo sentimento que atravessa gerações. O Flamengo não é apenas um clube, é uma Nação - destaca Zico no pronunciamento.

continua após a publicidade

O clube divulgou um site oficial para que a torcida assine e chame a atenção para que a ONU entre com o protocolo de reconhecimento de uma nação simbólico-cultural. As assinaturas acontecem de forma digital através da página peticao.flamengo.com.br.

Flamengo lidera ranking de maiores torcidas do país

No final de julho, um levantamento do Ipsos-Ipec em parceria com o jornal O Globo atualizou o ranking de maiores torcidas do país. Alguns clubes variaram de posição, mas o Flamengo seguiu disparado como clube de maior percentual de torcedores no Brasil.

O levantamento, realizado entre 5 e 9 de junho de 2025, mostra que a vantagem do Flamengo sobre o Corinthians, atual segundo colocado, aumentou de 6,3 para 9,3 pontos percentuais desde a última pesquisa em 2022.

Enquanto o clube carioca apresentou apenas uma leve oscilação de 21,8% para 21,2% (dentro da margem de erro de 1,8%), o Corinthians sofreu uma queda expressiva, passando de 15,5% para 11,9% - redução de 3,6 pontos, mais que o dobro de sua margem de erro específica de 1,4%.