Alcaraz revela motivo de ter batido pênalti em Bahia x Flamengo

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 21:15 • Rio de Janeiro

Autor do segundo gol na vitória do Flamengo sobre o Bahia, pela 29ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova, o meia argentino Carlos Alcaraz revelou o porquê de ter sido escolhido para cobrar o pênalti nos acréscimos do jogo. O jogador marcou seu primeiro gol com o Manto Sagrado.

Nos acréscimos da partida, Alcaraz finalizou no travessão e quase marcou. Minutos depois, após pênalti sofrido por Michael, o meia argentino cobrou e fez o segundo do rubro-negro.

- Sempre somos quatro ou cinco jogadores que ficamos treinando (pênaltis). O designado era Léo, eu só fui pegar a bola para dar ao Gerson, e ele disse que eu poderia bater. Quando ele disse que eu poderia bater, estava nervoso porque era minha primeira responsabilidade grande no Flamengo. Com o apoio de Gerson e todo o time, pude converter e fazer meu primeiro gol. Muito feliz por isso - disse Alcaraz, em entrevista à FLA TV.

Na comemoração de seu primeiro gol no clube carioca, com um dedo na cabeça e o outro braço esticado, Charly se inspirou em Lisandro López, importante atacante argentino e seu companheiro no Racing.

- Quando jogava no Racing, tinha um companheiro muito grande no Racing, o Lisandro López. Foi uma pessoa que me ajudou muito e que me dava muitos conselhos. Tenho um temperamento muito forte, e ele é uma grande referência para o Racing e para mim. Estreei no Racing aos 17 anos, e ele me ajudou muito, me aconselhou muito. - comentou o meia argentino.