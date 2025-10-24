Quem deve ser o substituto de Pedro no Flamengo? Veja as opções

O técnico Filipe Luís terá um problema para os próximos jogos do Flamengo: a ausência de Pedro. Afinal, o jogador sofreu uma fratura na ulna direita (braço direito), e utilizará uma imobilização no local. Assim, a chance dele ser relacionado para o jogo contra o Racing na próxima quarta-feira, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, é baixa. Diante deste cenário, o Lance! detalha as opções no elenco rubro-negro para substituir o camisa 9.

continua após a publicidade

Como foi a lesão de Pedro em Flamengo x Racing

Pedro deixou o campo em Flamengo x Racing após levar um chute na região do antebraço. O jogador foi encaminhado para um hospital para realizar exames, que constataram o problema no local.

Pedro durante Flamengo x Racing (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

Opções no banco

Bruno Henrique

O substituto imediato para essa situação seria Bruno Henrique. O jogador já exerceu a função como homem de referência em algumas ocasiões. Entretanto, após a partida contra o Racing no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, o camisa 27 revelou incômodo ao atuar como um camisa 9, principalmente com a presença de Pedro.

continua após a publicidade

— Não é minha posição, todo mundo sabe. Eu quero ajudar o grupo, mas em outra posição, que não seja de "9". A gente tem o melhor do Brasil, jogador de Seleção Brasileira, o Pedro, que está super bem. O Filipe entendeu que é o momento do Pedro. Então, desde o primeiro dia o Filipe veio falar comigo, e eu disse que estou ali para ajudar. Se eu jogar ou não, é particular dele. Eu entendo o que ele quer fazer e não estou aqui para atrapalhar — disse Bruno Henrique.

Diante do problema do companheiro, Bruno Henrique jogaria, sem problema algum, como um centroavante. Para a partida de volta da semifinal, pode-se levar em conta a versatilidade e velocidade de BH, uma vez que o Racing deve propor o jogo e, assim, abrir espaço para jogadas de contra-ataques.

continua após a publicidade

Bruno Henrique em ação pelo Flamengo contra o Racing (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Gonzalo Plata

Assim como Bruno Henrique, Gonzalo Plata também já atuou centralizado, mas exercendo função de falso 9 (e foi muito bem). Foi dele, aliás, o gol que carimbou o título da Copa do Brasil em 2024. Ele é o mais cotado, inicialmente, para assumir a vaga.

Gonzalo Plata em ação pelo Flamengona Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Juninho

No elenco do Flamengo, Juninho é o jogador que exerce com semelhança a função de Pedro. O atacante, entretanto, recebeu poucas chances nos últimos meses e está no fim da fila pela vaga. Ele, aliás, nem sequer foi relacionado para o primeiro jogo entre brasileiros e argentinos.

Juninho comemora gol (foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Wallace Yan

O jovem atacante, um dos destaques no Mundial de Clubes, não vive bom momento. Assim como Juninho, não vem tendo espaço com Filipe Luís (também não esteve no Maracanã nesta quarta). Dificilmente será o escolhido para substituir Pedro, caso o camisa 9 não vá para o jogo.

Wallace Yan durante o Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Carrascal pode ser utilizado nessa função?

Sim. O jogador colombiano, destaque no Maracanã nesta quarta-feira, já atuou centralizado durante a sua carreira, seja mais avançado ou recuado, abrindo espaço para os pontas.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.