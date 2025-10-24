Palmeiras e Flamengo são os clubes brasileiros vivos na Libertadores da América 2025. Os dois estão disputando a semifinal, e o jogo entre Flamengo x Racing fez muitos torcedores do Verdão crescerem o olho em um jogador.

continua após a publicidade

Além da Libertadores, Palmeiras e Flamengo também estão disputando o Campeonato Brasileiro. O verdão lidera com 51 pontos, mas o Rubro-Negro igualou a pontuação depois de vencer a equipe de Abel Ferreira por 3 a 2 no Maracanã.

➡️Fala de técnico do Racing revolta torcedores do Flamengo: 'Acabou de garantir'

O argentino Santiago Sosa foi um dos destaques do duelo entre Flamengo e Racing, e fez com que muitos torcedores do Palmeiras pedissem sua contratação nas redes sociais. Veja comentários sobre o volante abaixo:

continua após a publicidade

➡️Decisão de Abel Ferreira em Palmeiras x LDU causa choque: 'Minha nossa'

Torcedores do Palmeiras pediram jogador após Flamengo x Racing no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Veja torcedores do Palmeiras pedindo destaque de Flamengo x Racing

Sosa sofreu fratura no Maracanã

Santiago Sosa, zagueiro do Racing, ficou com ferimentos no rosto após receber uma cotovelada acidental de seu companheiro de equipe Marcos Rojo durante partida contra o Rubro-Negro pela semifinal da Libertadores. O defensor sofreu uma fratura no seio maxilar direito e passará por cirurgia, desfalcando o time argentino no jogo de volta da semifinal da Libertadores. Além de não enfrentar o Flamengo, caso avance, Sosa não enfrentaria o Palmeiras.

Muitos torcedores do Palmeiras pediram a contratação de Sosa após Flamengo x Racing, mesmo com a grave lesão do atleta. Para eles, o argentino encaixaria como uma luva no meio-campo do Alviverde.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O choque entre os jogadores do Racing (Santiago Sosa e Marcos Rojo) aconteceu nos minutos finais do confronto disputado no Maracanã, quando ambos tentavam disputar a bola no alto. Após o impacto, o defensor argentino de 26 anos precisou de atendimento médico, mas permaneceu em campo até o apito final.

Palmeiras e Flamengo são os clubes brasileiros com chance de título na Libertadores. Além da competição internacional, os dois também protagonizam a briga pelo título no Campeonato Brasileiro.