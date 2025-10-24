Muitos torcedores do Racing apontaram um culpado pela derrota para o Flamengo, nesta quarta-feira (22), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Com o Maracanã lotado, o Rubro-Negro abriu vantagem depois de vencer por 1 a 0.

O Racing foi valente, lutou, mas viu o Flamengo fazer 1 a 0 e levar vantagem para o jogo da volta, no El Cilindro. Depois de muitas tentativas, Jorge Carrascal aproveitou o rebote do chute de Bruno Henrique, contou com a sorte, e fez o gol da vitória do Rubro-Negro.

Nas redes sociais, os torcedores do Racing ficaram orgulhosos do time contra o Flamengo, e apontaram um culpado pela derrota: Jesús Valanzuela. O árbitro foi muito criticado, principalmente pelo gol anulado do time argentino. Veja os comentários abaixo:

Flamengo x Racing no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Veja os comentários dos torcedores do Racing depois da derrota para o Flamengo

Tradução: O que Jesús Valenzuela marcou? Inacreditável…

Tradução: Jesús Valenzuela é o árbitro dos brasileiros.

Tradução: Definiu o resultado. Errou no gol de Sosa (Racing). Deveria revisar impedimento no gol do Flamengo.

Tradução: Jesús Valenzuela em Flamengo x Racing foi um roubo asqueroso a favor dos brasileiros.

Como foi o jogo

O Flamengo foi quem esteve perto de abrir o placar no primeiro tempo. A primeira grande chance de gol foi aos 16 minutos. Em triangulação entre Alex Sandro, Carrascal e Arrascaeta, o colombiano finalizou com força na meta adversária, mas parou no goleiro. Foi pelo lado esquerdo, aliás, que o time Filipe Luís buscou grande parte das jogadas. Já nos acréscimos, Carrascal bagunçou a defesa argentina e cruzou. Pedro, com malabarismo, mandou a bola no gol, mas Cambeses espalmou para fora.

O Racing, que se fechou atrás com uma linha de cinco defensores, também saiu para o jogo contra o Flamengo. A única ameaça de gol foi aos 33', quando Solari, em sobra de escanteio, chutou cruzado, obrigando Rossi a fazer uma grande defesa.

O Flamengo voltou do intervalo ditando o ritmo de jogo. Arrascaeta, no lado esquerdo do campo, chutou cruzado, de fora da área, obrigando o goleiro da Racing a fazer uma defesaça. Apesar das chegadas ao campo adversário, faltou ao time mandante um pouco de capricho para inaugurar o marcar.

Buscando dar mais dinâmica ao ataque, Filipe Luís colocou Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique em campo. Lino, poucos minutos após entrar na partida, teve uma chance clara de gol. Mas, assim como seus companheiros, parou em Cambeses, que foi ao chão em seguida. Grande atuação do goleiro do Racing contra o Flamengo.

O Flamengo, com paciência, buscou trabalhar bem a bola, girando de um lado o outro. Foi assim que Pulgar, em um passe com muita categoria, encontrou Samuel Lino. O atacante mandou a bola para o fundo da rede. O árbitro, no entanto, com o auxílio do VAR, anulou por impedimento. O gol saiu aos 40', com Carrascal. O colombiano, em rebote de chute de Bruno Henrique, garantiu a vitória no Maracanã. Racing x Flamengo, semana que vem, vai pegar fogo pela vaga na final.