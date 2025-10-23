Zagueiro do Flamengo assina pré-contrato com clube europeu

O elenco do Flamengo terá uma perda para a próxima temporada. Afinal, Cleiton assinou pré-contrato com o Wolfsburg, da Alemanha. O zagueiro de 22 anos se apresentará ao clube alemão em janeiro de 2026 para assinar vínculo por quatro anos e meio.

continua após a publicidade

Cleiton e Flamengo não chegaram a um acordo pela renovação de contrato (vínculo até o fim do ano). Assim, o estafe do jogador comunicou ao clube que procuraria um novo destino. Atualemtente, ele é o o último jogador na fila de zagueiros no time de Filipe Luís.

Para o confronto contra o Racing, no Maracanã, o jovem Iago subiu do time sub-20 e foi relacionado para o jogo (por conta da lesão de Ortiz, que ficou no banco). Além dele, Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e João Victor também ficaram à disposição. Cleiton não chegou nem a ser relacionado para a partida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Números de Cleiton pelo Flamengo

Cleiton disputou sete jogos pelo Flamengo nesta temporada: cinco no Campeonato Carioca e dois no Brasileirão. No estadual, o defensor se envolveu em uma briga com o zagueiro Alexander Barboza, do Botafogo. O rubro-negro desferiu um soco no rosto do jogador alvinegro, que perdeu um dente com a agressão.

No profissional do Flamengo desde 2024, Cleiton tem 24 jogos com a camisa do time rubro-negro, com 15 vitórias, seis empates e três derrotas.

continua após a publicidade

Cleiton durante treino do Flamengo (Foto: Flamengo/Divulgação)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.