Muitos torcedores do Flamengo reagiram à derrota do Palmeiras na Libertadores, nesta quinta-feira (23), para a LDU. O Verdão foi atropelado na altitude de Quito e levou uma desvantagem de 3 gols para reverter no Allianz Parque.

Flamengo e Palmeiras são os dois clubes brasileiros que estão vivos na Libertadores, e naturalmente a torcida rubro-negra deu aquela secada no Verdão. Com dois gols de Villamil e um de Azulgaray, os comandados de Abel Ferreira saíram derrotados de Quito por 3 a 0.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo reagiram à derrota do Palmeiras. A reação da maioria foi de choque, já que ninguém esperava tamanha superioridade do time equatoriano. Veja abaixo os comentários:

Flamengo e Palmeiras disputam títulos

Flamengo e Palmeiras são os dois clubes brasileiros que ainda nutrem o sonho da conquista da Glória Eterna em 2025. O Rubro-Negro venceu o Racing no jogo de ida, por 1 a 0, jogando no Maracanã absolutamente lotado.

Depois do Flamengo fazer sua parte, apesar do sufoco, o Palmeiras acabou derrotado, no dia seguinte, de maneira contundente. O Verdão levou 3 a 0 na altitude de Quito e complicou demais sua vida na Libertadores da América.

Apesar da derrota, uma virada do Verdão no Allianz Parque não pode ser descartada. O time de Abel Ferreira se notabilizou nos últimos anos pela alta capacidade de reação, principalmente em competições mata-mata.

Além da Libertadores, Flamengo e Palmeiras também protagonizam a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro em 2025. O Cruzeiro faz sombra, em terceiro, mas Verdão e Rubro-Negro estão empatados na pontuação. O time de Abel Ferreira lidera por ter uma vitória a mais.