Ex-jogador do Flamengo lamenta pouco tempo no clube: 'Minha vontade era permanecer'

A grande estrutura e o elenco renomado do Flamengo nos últimos anos faz com que cada vez mais jogadores que atuam fora do país vejam com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. Quem passou por esse cenário foi Pedro Rocha, que em 2020 acertou com o clube carioca. Sua trajetória no clube, no entanto, não foi da forma como esperava. Em exclusividade ao Lance!, o atacante, atualmente no Remo, relembrou sua passagem no Rubro-Negro.

O Flamengo anunciou a contratação de Pedro Rocha no dia 24 de dezembro de 2019, como uma espécie de presente de Natal para os torcedores. No mês anterior, o time carioca, treinado por Filipe Luís, conquistou os títulos da Libertadores e do Brasileirão. Ou seja, o ambiente era animador para o atacante.

Entretanto, Pedro Rocha ficou apenas um ano no clube carioca. Como tinha contrato de empréstimo até o fim de 2020, o atleta não teve o seu vínculo renovado. Segundo ele, um dos motivos que o atrapalhou foi a pandemia, que modificou o calendário do futebol brasileiro naquela temporada.

— Na verdade, quando fui para o Flamengo em 2020, também tinha uma de empréstimo da Rússia. E aí tinha uma expectativa muito grande de poder jogar e continuar no Flamengo por muito tempo. Mas nem tudo sai como a gente planeja, né? O ano de 2020, a gente sabe que foi. Um ano muito conturbado para todo mundo, pela questão da pandemia — iniciou Pedro Rocha em entrevista ao Lance!.

Pedro Rocha apresentado pelo Flamengo no Maracanã (Foto: Divulgação/Flamengo)

— Foi o ano onde se estendeu o calendário do futebol brasileiro. E o Brasileirão, no caso, terminou somente no ano seguinte, em 2021. Só que meu contrato com o Flamengo se encerraria no final de dezembro. Então os clubes não se entenderam. A minha vontade era permanecer por mais tempo no Flamengo, mas infelizmente os clubes não conseguiram se entender e eu tive que acabar retornando para a Rússia.

Números de Pedro Rocha no Flamengo

Pedro Rocha disputou 11 partidas com a camisa do Flamengo, sendo três como titular. Em oito vitórias, um empate e duas derrotas, o atacante marcou um gol e deu uma assistência. A temporada, que contou com lesões, também foi marcada pelos títulos da Supercopa do Brasil, da Recopa e do Carioca. Na época, o jogador deixou o clube com sentimento de orgulho.

— Acredito que cumpri uma grande etapa da minha carreira, onde defender as cores do Flamengo e carregar com orgulho o manto rubro-negro. Sei que me entreguei por inteiro a esse desafio e só tenho a agradecer por todo apoio e carinho que recebi aqui. Estive numa equipe muito forte e unida, onde vivi momentos que vou guardar com carinho. Agradeço pelo grande trabalho de toda a comissão técnica, departamento médico e todo o staff. Foi uma honra fazer parte desse grupo tão importante na história do futebol brasileiro — afirmou Pedro Rocha quando deixou o Flamengo.

Momento atual de Pedro Rocha

Camisa 32 do Remo, Pedro Rocha é o artilheiro da Série B com 14 gols. A grande fase do atacante vem sendo fundamental para o desempenho da equipe paraense na competição, em busca do acesso à Sére A. Atualmente, o time é o quarto colocado, com 54 pontos.

