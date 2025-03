Substituído com dores, Flamengo atualiza situação de Léo Pereira

O Flamengo empatou, por 1 a 1, com o Internacional no último sábado (29), no Maracanã, pela estreia do Campeonato Brasileiro. Além de ter saído com um ponto da partida, Filipe Luís também saiu com uma dor de cabeça para o setor defensivo. Léo Pereira foi substituído após sentir dores no joelho.

Mas, apesar da preocupação, o Rubro-Negro divulgou, nesta segunda-feira (31), que tudo não passou de um susto. Segundo o clube, o zagueiro se reapresentou normalmente para os treinos e o exame clínico não indicou lesão. Assim, o jogador está disponível para o duelo contra o Deportivo Táchira, pela Libertadores.

Outra boa notícia é a recuperação de Gerson. Depois de desfalcar a equipe no último final de semana, o volante já faz exercícios individualizados no campo e pode ser que seja um reforço para a comissão técnica na estreia da competição continental.

Boletim médico dos lesionados do Flamengo

LÉO PEREIRA

Após pancada e substituição com dores na partida contra o Internacional, jogador se reapresentou normalmente e exame clínico não indicou lesão. Nesta segunda-feira (31), fez trabalho regenerativo juntamente com os titulares do último sábado.

GERSON

Jogador fez exercícios específicos e individualizados no campo do CT George Helal nesta segunda-feira (31).

DE ARRASCAETA

Atleta iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia no última sábado, e deu sequência nesta segunda-feira (31). Segue planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do clube.

DANILO

Segue planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do clube.

VIÑA

Segue planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do clube.

O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (3), contra o Deportivo Táchira, no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, pela primeira rodada da Libertadores 2025. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

