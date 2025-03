Flamengo avança em negociações e encaminha acordo por Jorginho

O Flamengo deu mais um passo para um acerto com o meio-campista Jorginho, do Arsenal. No último domingo (31), o clube e o estafe do atleta fizeram uma reunião para destravar as negociações e ficaram mais perto de um final feliz, segundo o "Ge". Agora, depende de um aval do presidente Bap para selar o acordo.

A expectativa do Rubro-Negro é chegar a um acordo no próximo dias, já que ambos os lados cederam e a reunião foi considerada positiva. O diretor de futebol José Boto vai levar os números ao presidente Bap em busca de um aval para fechar a contratação de Jorginho, a princípio, por três anos.

Nas últimas semanas, o jogador chegou ao Brasil e, questionado sobre as negociações com o Flamengo, Jorginho deixou no ar sobre o seu futuro.

O rápido diálogo gravado durante a chegada de Jorginho

— Na expectativa de vir para o Flamengo?

— Vamos ver o que acontece.

— Vai ter reunião com o Boto?

— Boa pergunta, boa pergunta… Eu vim de férias — finalizou Jorginho.

O estafe do jorgador prioriza o Rubro-Negro, mas não fecha as portas para outras propostas. Por isso, o clube carioca se apressa para selar o negócio, já que o mercado árabe deve esquentar nos próximos dias, com o fim do Ramadã (período sagrado para os muçulmanos).

Uma nova reunião deve acontecer até o fim desta semana para ajustar os detalhes finais. A partir daí, Jorginho vai negociar sua liberação do Arsenal. O clube inglês ainda vai disputar as quartas de final da Champions League, contra o Real Madrid.

Contrato com o Arsenal

O Flamengo tem como objetivo contar com Jorginho para o Super Mundial de Clubes 2025. O técnico Filipe Luís projeta que o meio-campista precisaria se juntar ao elenco já em meados de maio para estar em plenas condições para a competição.

No entanto, para acertar com o Rubro-Negro a tempo do torneio, Jorginho teria que rescindir seu contrato com o Arsenal antes do término, o que significaria abrir mão de uma quantia considerável. O vínculo do ítalo-brasileiro com os Gunners se encerra em 30 de junho, 16 dias após o início do Super Mundial.