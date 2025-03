Pedro dá mais um passo para retorno aos gramados pelo Flamengo

O atacante Pedro está próximo do retorno aos gramados pelo Flamengo. Nesta segunda-feira (21), o atleta foi reintegrado ao elenco em treinos no campo, e deu mais um passo para reestrear pelo Rubro-Negro depois sete meses se recuperando de lesão.

O centroavante está fora de campo desde o dia 4 de setembro do ano passado, quando se machucou durante um treinamento com a Seleção Brasileira. O atacante precisou passar por uma cirurgia para se recuperar da grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Agora, a expectativa é que o jogador volte a atuar pelo Rubro-Negro em abril.

Através das redes sociais, Pedro comemorou o retorno aos treinos com a equipe. Confira:

– De volta! Estava com saudade de estar junto a todos. Somente agradecer a Deus 🙏🏼 “Alegrem‑se sempre. Orem constantemente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.” ‭‭

Após o empate do Flamengo por 1 a 1 com o Internacional, pela primeira rodada do Brasileirão, o técnico Filipe Luís abordou o retorno de Pedro. Segundo o treinador, o atacante, um dos grandes destaques do time carioca nos últimos anos, voltará a ficar à disposição nas próximas semanas.

– Sim, contamos com o Pedro em abril, se nada acontecer fora do previsto. Ele está na fase final da recuperação dele, esperamos ter o Pedro em campo ainda em abril - disse o treinador do Flamengo sobre Pedro.

