O Flamengo terá mudanças na escalação para a estreia da Libertadores de 2026. O atual campeão enfrenta o Cusco nesta quarta-feira (8), no Peru, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, a 3.350 metros acima do nível do mar. Com cinco desfalques confirmados, Leonardo Jardim será obrigado a buscar alternativas para o time, sobretudo no meio-campo.

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Erick Pulgar e Jorginho, dupla de volantes titular, estão fora do confronto por conta de lesões. Saúl Ñíguez, por sua vez, segue se recuperando da cirurgia no calcanhar esquerdo e ainda não está à disposição. Desta forma, Jardim precisará mudar as peças no setor central, e a escolha provável envolve mudança também de estratégia.

As opções para formar a dupla de volantes do Flamengo diante do Cusco são Evertton Araújo, Nico de la Cruz e Lucas Paquetá. O jovem da base já vinha atuando na vaga de Pulgar e deve ser mantido. Já o uruguaio costuma a apresentar dificuldades físicas na altitude, e é pouco provável que inicie a partida como titular. Assim, Paquetá deve atuar mais recuado, novidade sob o comando de Leonardo Jardim.

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Desde que o português assumiu o comando rubro-negro, o camisa 20 foi titular em quatro das oito partidas, todas como meia ou aberto pela direita. Em apenas duas, inclusive, Paquetá foi escalado junto a Arrascaeta; os dois têm alternado vaga na escalação.

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Além dos problemas no meio-campo, o Mais Querido ainda tem outros dois desfalques: o lateral-esquerdo Alex Sandro e o ponta-esquerda Everton Cebolinha. Ayrton Lucas e Samuel Lino seguem como os titulares.

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Desta forma, a provável escalação do Flamengo para a estreia na Libertadores tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Luiz Araújo (Carrascal), Pedro e Samuel Lino.

A bola rola para o duelo entre Flamengo e Cusco às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (8), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru.

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Leonardo Jardim comanda treino do Flamengo antes de viagem a Cusco para estreia da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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