Provável escalação do Flamengo contra o Cusco tem mudança de estratégia 'forçada'
Leonardo Jardim é obrigado a fazer alterações na equipe por conta de desfalques
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo terá mudanças na escalação para a estreia da Libertadores de 2026. O atual campeão enfrenta o Cusco nesta quarta-feira (8), no Peru, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, a 3.350 metros acima do nível do mar. Com cinco desfalques confirmados, Leonardo Jardim será obrigado a buscar alternativas para o time, sobretudo no meio-campo.
Torcedores do Flamengo terão pacotes especiais para jogos em casa na Libertadores
Flamengo
Com desfalques, Flamengo divulga relacionados para estreia na Libertadores
Flamengo
Arrascaeta muda visual antes de jogo do Flamengo e diz: ‘Para a altitude’
Fora de Campo
➡️ Entenda a logística do Flamengo para enfrentar altitude de Cusco na Libertadores
Erick Pulgar e Jorginho, dupla de volantes titular, estão fora do confronto por conta de lesões. Saúl Ñíguez, por sua vez, segue se recuperando da cirurgia no calcanhar esquerdo e ainda não está à disposição. Desta forma, Jardim precisará mudar as peças no setor central, e a escolha provável envolve mudança também de estratégia.
As opções para formar a dupla de volantes do Flamengo diante do Cusco são Evertton Araújo, Nico de la Cruz e Lucas Paquetá. O jovem da base já vinha atuando na vaga de Pulgar e deve ser mantido. Já o uruguaio costuma a apresentar dificuldades físicas na altitude, e é pouco provável que inicie a partida como titular. Assim, Paquetá deve atuar mais recuado, novidade sob o comando de Leonardo Jardim.
Desde que o português assumiu o comando rubro-negro, o camisa 20 foi titular em quatro das oito partidas, todas como meia ou aberto pela direita. Em apenas duas, inclusive, Paquetá foi escalado junto a Arrascaeta; os dois têm alternado vaga na escalação.
➡️ Qual o tempo de recuperação da lesão de Jorginho, do Flamengo?
Além dos problemas no meio-campo, o Mais Querido ainda tem outros dois desfalques: o lateral-esquerdo Alex Sandro e o ponta-esquerda Everton Cebolinha. Ayrton Lucas e Samuel Lino seguem como os titulares.
Desta forma, a provável escalação do Flamengo para a estreia na Libertadores tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Luiz Araújo (Carrascal), Pedro e Samuel Lino.
A bola rola para o duelo entre Flamengo e Cusco às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (8), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru.
➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
➡️ Aposte nos jogos do Flamengo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias