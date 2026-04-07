Jorginho se tornou preocupação no Flamengo ao deixar o duelo com o Santos, no último domingo (5), com dores na panturrilha esquerda. Exames confirmaram lesão muscular na região, e o jogador desfalcará a equipe nos próximos compromissos.

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Como de costume, o clube não divulgou o tempo de recuperação e o grau da contusão. Ao Lance!, Luanda Azevedo, fisioterapeuta esportiva e especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), explicou como é o processo de recuperação da lesão sofrida pelo ítalo-brasileiro.

— O tempo médio de recuperação para as lesões musculares depende principalmente do seu grau- quantidade de fibras musculares afetadas e do local onde essa lesão acontece. Graus maiores de lesão levam mais tempo para recuperar, variando de uma a oito semanas, podendo se estender de acordo com outras variáveis. A classificação mais utilizada é a britânica, que varia de 0 a 4 de acordo com a porcentagem de fibras acometidas, sendo 4 a ruptura completa do músculo — detalhou a especialista.

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— O tratamento deve respeitar as fases do reparo tecidual e inicialmente prioriza o controle da dor e da inflamação local. À medida que o processo avança, o músculo é estimulado gradualmente para recuperação da flexibilidade e da força até o restabelecimento da função esportiva. Até lá, o atleta pode continuar executando treinos que envolvem o corpo todo, mas deve-se garantir que a estrutura lesionada seja poupada. O tempo ideal para retornar com segurança depende principalmente da gravidade da lesão e pode variar de uma a duas semanas para lesões mais simples ou até dois meses para leões mais graves. — completou.

O Lance! apurou que a lesão de Jorginho não é considerada grave. Desta forma, a expectativa é que o meio-campista volte a campo dentro de algumas semanas. Por outro lado, ele está fora da estreia do Flamengo na Libertadores nesta quarta-feira (8), diante do Cusco FC, no Peru, e do clássico com o Fluminense no próximo sábado (11), pelo Brasileirão.

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Jorginho entra em campo pelo Flamengo antes de duelo com o Santos no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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