Com desfalques, Flamengo divulga relacionados para estreia na Libertadores

O Flamengo divulgou nesta terça-feira (7) a lista de jogadores relacionados para a estreia na Libertadores 2026, nesta quarta-feira (8), diante do Cusco FC. A delegação rubro-negra embarca rumo ao Peru ainda nesta tarde e tem cinco desfalques confirmados.

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➡️ Qual o tempo de recuperação da lesão de Jorginho, do Flamengo?

Alex Sandro, Erick Pulgar, Everton Cebolinha, Jorginho e Saúl Ñíguez estão fora do duelo a 3.350 metros acima do nível do mar. Todos estão no departamento médico tratando lesões. Por outro lado, Nico de la Cruz, que era dúvida por conta da altitude, está relacionado e viajará com o grupo. Confira abaixo a lista completa.

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Jogadores relacionados pelo Flamengo para duelo com o Cusco

Goleiros: Andrew, Rossi e Dyogo Alves. Zagueiros: Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão. Laterais: Ayrton Lucas, Emerson Royal e Guillermo Varela. Meio-campistas: De Arrascaeta, De la Cruz, Everton Araujo, Guilherme, Jorge Carrascal, Lucas Paquetá e Luiz Felipe. Atacantes: Bruno Henrique, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.

Lista de jogadores relacionados do Flamengo para enfrentar o Cusco FC na estreia da Libertadores 2026 (Foto: Divulgação / Flamengo)

Flamengo e Cusco FC se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela primeira rodada do Grupo A da Libertadores 2026. Atual campeão, o Mais Querido inicia a busca pelo pentacampeonato continental fora de casa, no estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru.

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