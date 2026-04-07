menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Com desfalques, Flamengo divulga relacionados para estreia na Libertadores

Rubro-Negro viaja a Cusco sem peças importantes do elenco

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/04/2026
14:53
Flamengo De la Cruz Arrascaeta Varela
imagem cameraFlamengo terá De la Cruz, Arrascaeta e Varela à disposição diante do Cusco FC (Adriano Fontes / Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo divulgou nesta terça-feira (7) a lista de jogadores relacionados para a estreia na Libertadores 2026, nesta quarta-feira (8), diante do Cusco FC. A delegação rubro-negra embarca rumo ao Peru ainda nesta tarde e tem cinco desfalques confirmados.

continua após a publicidade

➡️ Qual o tempo de recuperação da lesão de Jorginho, do Flamengo?

Alex Sandro, Erick Pulgar, Everton Cebolinha, Jorginho e Saúl Ñíguez estão fora do duelo a 3.350 metros acima do nível do mar. Todos estão no departamento médico tratando lesões. Por outro lado, Nico de la Cruz, que era dúvida por conta da altitude, está relacionado e viajará com o grupo. Confira abaixo a lista completa.

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Jogadores relacionados pelo Flamengo para duelo com o Cusco

  1. Goleiros: Andrew, Rossi e Dyogo Alves.
  2. Zagueiros: Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão.
  3. Laterais: Ayrton Lucas, Emerson Royal e Guillermo Varela.
  4. Meio-campistas: De Arrascaeta, De la Cruz, Everton Araujo, Guilherme, Jorge Carrascal, Lucas Paquetá e Luiz Felipe.
  5. Atacantes: Bruno Henrique, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.
Relacionados Flamengo Cusco Libertadores
Lista de jogadores relacionados do Flamengo para enfrentar o Cusco FC na estreia da Libertadores 2026 (Foto: Divulgação / Flamengo)

Flamengo e Cusco FC se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela primeira rodada do Grupo A da Libertadores 2026. Atual campeão, o Mais Querido inicia a busca pelo pentacampeonato continental fora de casa, no estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nos jogos do Flamengo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias