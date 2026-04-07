Torcedores do Flamengo terão pacotes especiais para jogos em casa na Libertadores

O Flamengo terá pacotes oficiais para os jogos como mandante na fase de grupos da Copa Libertadores da América. A venda é realizada pela Absolut Sport e contempla as três partidas no Maracanã, contra Independiente Medellín, Estudiantes e Cusco FC, marcadas para 16 de abril, 20 e 26 de maio, todas às 21h30.

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Os pacotes incluem acesso a setores com serviços adicionais, como Oeste Inferior, Espaço Fla+ e Maracanã Mais. Entre os itens oferecidos estão assentos marcados, buffet, bebidas, transporte com estacionamento no complexo do estádio e suporte presencial durante os jogos. A entrada no estádio será feita por biometria facial, mediante cadastro prévio.

A comercialização prevê diferentes formatos de atendimento, com opções voltadas a torcedores individuais, grupos e empresas. As vagas são limitadas.

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— Os jogos da Conmebol Libertadores têm uma energia muito particular, especialmente quando envolvem um clube como o Flamengo, que mobiliza milhões de torcedores. O objetivo da Absolut Sport é transformar essa experiência em algo ainda mais marcante, oferecendo não apenas o ingresso, mas uma jornada com conforto, segurança e serviços de alto padrão do início ao fim. Já atendemos os rubro-negros em diversas partidas importantes ao longo dos últimos anos e o feedback foi extremamente positivo. Agora estamos lançando esta novidade, um pacote completo que visa facilitar a vida de quem quer apoiar o clube no Maracanã em todos os compromissos da fase de grupos da Libertadores — afirmou Joaquim Lo Prete, Country Manager da empresa no Brasil.

O Flamengo estreia na competição nesta quarta-feira (8), fora de casa, contra o Cusco FC, no estádio Estádio Garcilaso de la Vega. A delegação rubro-negra viaja na tarde desta terça-feira (7) rumo ao Peru.

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Flamengo é o atual campeão da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.