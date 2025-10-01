Rossi, do Flamengo, abre processo para se naturalizar brasileiro
Goleiro está no Brasil desde 2023 e tem contrato com o Rubro-Negro até 2027
- Matéria
- Mais Notícias
O goleiro Agustín Rossi deu início ao processo para adquirir a cidadania brasileira. No Flamengo desde 2023 e com contrato até o fim de 2027, o argentino pretende prolongar sua permanência no Rio de Janeiro e conta com o apoio do clube no trâmite.
Flamengo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo do Brasileirão
Onde Assistir
Ancelotti cita Pedro, do Flamengo, em convocação da Seleção Brasileira
Flamengo
Libra: Flamengo se manifesta após posicionamento de clubes
Flamengo
➡️ Meia-artilheiro: Arrascaeta ultrapassa marca de 2019 pelo Flamengo
A informação foi publicada primeiramente pelo portal "Ge" e confirmada pela apuração do Lance!. De acordo com o artigo 65 da Lei de Migração (Nº 13.445, de 24 de maio de 2017), a naturalização ordinária pode ser concedida àquele que atende os seguintes requisitos:
I - ter capacidade civil, segundo a lei brasileira;
II - ter residência em território nacional, pelo prazo mínimo de 4 (quatro) anos;
III - comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando; e
IV - não possuir condenação penal ou estiver reabilitado, nos termos da lei.
O prazo de residência previsto em lei pode ser reduzido caso o candidato seja recomendado por sua capacidade profissional. No caso de Rossi, a ajuda do Flamengo, somado a vínculos familiares na Região Sul do Brasil, pode acelerar o processo.
Números de Rossi pelo Flamengo
- 126 jogos
- 63 jogos sem sofrer gol
- 86 gols sofridos
- 8/21 pênaltis defendidos (42,8%)
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real
- Matéria
- Mais Notícias