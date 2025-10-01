menu hamburguer
Flamengo

Rossi, do Flamengo, abre processo para se naturalizar brasileiro

Goleiro está no Brasil desde 2023 e tem contrato com o Rubro-Negro até 2027

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
17:21
Atualizado há 1 minutos
Rossi Arrascaeta Saúl Flamengo
imagem cameraArrascaeta, Saúl e Rossi entram em campo para duelo entre Flamengo e Corinthians (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
O goleiro Agustín Rossi deu início ao processo para adquirir a cidadania brasileira. No Flamengo desde 2023 e com contrato até o fim de 2027, o argentino pretende prolongar sua permanência no Rio de Janeiro e conta com o apoio do clube no trâmite.

A informação foi publicada primeiramente pelo portal "Ge" e confirmada pela apuração do Lance!. De acordo com o artigo 65 da Lei de Migração (Nº 13.445, de 24 de maio de 2017), a naturalização ordinária pode ser concedida àquele que atende os seguintes requisitos:

I - ter capacidade civil, segundo a lei brasileira;
II - ter residência em território nacional, pelo prazo mínimo de 4 (quatro) anos;
III - comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando; e
IV - não possuir condenação penal ou estiver reabilitado, nos termos da lei.

O prazo de residência previsto em lei pode ser reduzido caso o candidato seja recomendado por sua capacidade profissional. No caso de Rossi, a ajuda do Flamengo, somado a vínculos familiares na Região Sul do Brasil, pode acelerar o processo.

Números de Rossi pelo Flamengo

  1. 126 jogos
  2. 63 jogos sem sofrer gol
  3. 86 gols sofridos
  4. 8/21 pênaltis defendidos (42,8%)

Rossi Yuri Alberto Flamengo Corinthians Arrascaeta
Rossi defende pênalti de Yuri Alberto em duelo entre Flamengo e Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

