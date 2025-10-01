Meia-artilheiro: Arrascaeta ultrapassa marca de 2019 pelo Flamengo

Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo, vive a sua fase mais artilheira desde que chegou ao futebol brasileiro. Consolidado como garçom nos últimos anos, por conta das assistências para os companheiros, o uruguaio, de 31 anos, tem sido o homem-gol da equipe de Filipe Luís. Na vitória contra o Corinthians, por exemplo, ele ultrapassou o número de gols marcados em 2019.

Em 47 jogos nesta temporada, Arrascaeta marcou 19 gols, um a mais do que em 2019 (52 partidas). Dos 19 tentos, aliás, 14 foram no Brasileirão (competição em que o meia mais balançou a rede).

E assistências?

A temporada de 2025 de Arrascaeta ainda está atrás da de 2019 no quesito assistências. O meio-campista deu 19 passes para gols. Neste ano, até aqui, são 13 assistências. A tendência, no entanto, é que ele iguale ou ultrapasse esse número, uma vez que o Flamengo tem, pelo menos, mais 16 jogos (podendo chegar a 17 caso o time carioca avença para a final da Libertadores).

Números de Arrascaeta em 2019 e 2025

2019

52 jogos

18 gols

19 assistências

2025

47 jogos

19 gols

13 assistências

No total, Arrascaeta marcou 92 gols com a camisa rubro-negra. Em 339 jogos, são 221 vitórias, 69 empates e 49 derrotas.

Confira os títulos que Arrascaeta conquistou com a camisa do Flamengo

Campeonato Carioca: 2019, 2020, 2021, 2024 e 2025 🏆🏆🏆🏆🏆

2019, 2020, 2021, 2024 e 2025 🏆🏆🏆🏆🏆 Campeonato Brasileiro: 2019 e 2020 🏆🏆

2019 e 2020 🏆🏆 Libertadores: 2019 e 2022 🏆🏆

2019 e 2022 🏆🏆 Copa do Brasil: 2022 e 2024 🏆🏆

2022 e 2024 🏆🏆 Supercopa do Brasil: 2020, 2021e 2025 🏆🏆🏆

2020, 2021e 2025 🏆🏆🏆 Recopa Sul-Americana: 2020 🏆

Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

