Pendurados podem influenciar estratégia do Flamengo nas oitavas do Mundial? Entenda

ORLANDO (EUA) - O Flamengo se prepara para enfrentar o Bayern de Munique, da Alemanha, nas oitavas de final do Mundial de Clubes. As equipes entram em campo no domingo (29), em Miami, às 17h (de Brasília). Para esse confronto, a equipe rubro-negra terá que ligar o sinal de alerta. Afinal, conta com quatro jogadores pendurados: Erick Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Gonzalo Plata.

Caso recebam mais um cartão amarelo, esses atletas ficarão fora das quartas de final, caso o Flamengo se classifique no Hard Rock Stadium. Se o Rubro-Negro avançar, pegará o vencedor de PSG x Inter Miami.

Os jogadores pendurados influenciarão na escalação do Flamengo?

Dos quatro jogadores pendurados, Erick Pulgar e Gerson devem ser titulares contra o Bayern. Ou seja, o técnico Filipe Luís não "preservará" nenhum atleta por conta dos cartões, afinal, é o jogo mais importante para o time brasileiro na competição. Bruno Henrique e Plata ainda são dúvidas no time titular, com o primeiro com mais chances de jogar desde o início.

Vale destacar que os cartões serão zerados a partir das quartas de final do Mundial de Clubes.

Preparação do Flamengo para enfrentar o Bayern no Mundial

O Flamengo iniciou a preparação para a partida contra o Bayern de Munique na noite de quarta-feira. Os jogadores se reapresentaram às 19h (de Orlando), com um clima muito quente. A sensação térmica durante o treinamento era de 33 graus celsius. Lucas Bayer, setorista do Flamengo no Lance!, registrou a atividade e detalhou como foi o trabalho.

- O Flamengo se reapresentou ontem, na parte da noite. No time do Flamengo, a gente percebeu um semblante de um clima leve, como tem sido durante todo o Mundial. Imaginávamos que nesse primeiro dia de preparação para o jogo contra o Bayern, seria algo mais calado, mas estava um clima muito leve. Tava muito quente e isso é algo que vale registrar. O Flamengo tinha um treino para hoje, às 17h e passou para 19h, justamente por conta da alta temperatura. A expectativa é que no domingo, em Miami, também faça muito sol - iniciou na live do Lance! pela manhã desta quinta.

Jogadores do Flamengo durante treino visando as oitavas do Mundial (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- Conversando com alguns torcedores, a impressão que eu tenho, é que eles acreditam em uma classificação contra o Bayern. Estão bem confiantes, até por conta do resultado contra o Chelsea, que ficou bem claro que o Flamengo tem condições de bater de frente com os europeus - completou o jornalista do Lance!.